Motorrollerfahrer verstirbt nach Unfall in Linden im Krankenhaus

Hannover. Ein Motorrollerfahrer ist zwei Tage nach einem Unfall im Krankenhaus verstorben. Nach Polizeiangaben war der 60-Jährige am Mittwoch, 26. Juli, in Hannover-Linden gestürzt. Dabei zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Zu dem Unfall kam es laut Polizei ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer. Der Rollerfahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Falkenstraße in Richtung Schwarzer Bär, als er plötzlich stürzte.

Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit einer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. In der Klinik habe sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, und er sei am Freitag, 28. Juli, verstorben, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover.

HAZ