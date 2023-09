Tödlicher Unfall in Marienwerder: Keine Hinweise auf Alkoholeinfluss

Hannover. Gut zwei Wochen nach dem schweren Unfall in Marienwerder mit fünf Todesopfern vom 21. August dauern die Ermittlungen an. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf, dass die Fahrer des Nissan (21) sowie des BMW (19) unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Der 19-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle Auf der Horst, etwas südlich vom Mittellandkanal. Der 21-Jährige ist der einzige Überlebende der Katastrophe. Vier weitere Insassen aus den beiden Fahrzeugen (17 bis 21) starben am Unfallort oder in den Tagen nach dem Zusammenstoß.

Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass der BMW aus Richtung Garbsen kommend in den Gegenverkehr geraten war. Dort stieß er frontal mit dem Nissan zusammen. Wie es zu dem Frontalcrash kommen konnte, das ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. Ein sogenanntes Unfallrekonstruktionsgutachten soll Aufschluss bringen. „In dem Zusammenhang sind auch die von den Fahrzeugen gespeicherten Daten auszuwerten“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker. Das Gutachten soll auch Aufschluss geben, mit welcher Geschwindigkeit die Autos kollidierten. Bis es Ergebnisse gibt, kann es noch Wochen dauern.

