Tödlicher Unfall in Hannover-Marienwerder: Schweigeminute geplant

Hannover/Garbsen. Die Trauer nach dem schlimmen Unfall am Montagabend in Hannover-Marienwerder ist weiterhin groß. Mittlerweile gibt es nur noch einen Überlebenden (21). In mehreren muslimischen Gemeinden finden täglich Trauergebete statt. Jetzt soll es in Garbsen zudem eine Schweigeminute geben. Außerdem versammeln sich jeden Tag Angehörige und Freunde an der Unfallstelle.

Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano hat Blumen vor Ort niedergelegt und den Hinterbliebenen persönlich sein Beileid ausgesprochen. „Der Unfall löst in ganz Garbsen Trauer aus. Viele Menschen fühlen mit ihnen“, zitiert die Verwaltung den SPD-Politiker auf Facebook. Außerdem habe es Gespräche mit den Garbsener Moscheegemeinden von Millî Görüş und Ditib gegeben, in denen mindestens zwei Getötete aktiv waren. Am Montag soll es eine Gedenkminute während der Stadtratssitzung geben.

Trauernde bricht am Unfallort zusammen

Gleichzeitig trauern täglich Angehörige und Freunde an der Unfallstelle. Die Polizei fährt den Abschnitt deshalb regelmäßig ab: „In sensiblen Gesprächen bitten wir darum, aufzupassen, dass niemand auf die Straße läuft“, sagt Sprecher Dennis Diroll. Am Donnerstag gegen 15 Uhr rückten sogar ein Rettungswagen und Notarzt an: Eine Frau brach vor Trauer zusammen und musste behandelt werden.

Bei dem Unfall geriet ein BMW i3 Richtung Garbsen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte der Kleinwagen frontal gegen einen Nissan Qashqai. In beiden Wagen saßen je drei Menschen. Der 19-jährige BMW-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin sowie ein 21-Jähriger aus dem Nissan waren sofort tot. Die lebensgefährlich verletzten 20- und 17-Jährigen starben am Dienstag und Donnerstag. Der Sechste, ein 21 Jahre alter Mann, wird weiter schwer verletzt im Krankenhaus behandelt.

