﻿Tödlicher Unfall in Hannover: Tausende bei Beerdigungen am Freitag erwartet

Hannover/Garbsen. Ebru, Arsen, Masar, Daim und Can – diese fünf jungen Menschen sind infolge des tragischen Autounfalls in Hannover-Marienwerder am Abend des 21. August ums Leben gekommen. Die Angehörigen von Daim und Can nehmen nun am Freitag, 1. September, Abschied. Verwandte sowie die muslimischen Gemeinden rechnen mit einer riesigen Anteilnahme – es werden mehrere Hundert, vielleicht sogar einige Tausend Menschen auf dem Stöckener Friedhof und in Garbsen erwartet. In der Nachbarstadt gibt es sogar einen Trauermarsch.

Auf dem muslimischen Teil des Stadtfriedhofs Stöcken wird gegen 8 Uhr das Totengebet für Daim gesprochen. Dann folgt die Beisetzung des 21-Jährigen. Gegen 15 Uhr ist dann das Totengebet für Can in der Garbsener Ditib-Moschee geplant. Im Anschluss startet der Trauermarsch zum Friedhof Auf der Horst, wo der 20-Jährige beerdigt wird. Die jungen Männer saßen im Nissan Qashqai, der am 21. August in Marienwerder frontal mit einem BMW i3 kollidierte. Im BMW starben Arsen und Masar (19 und 17) sowie die 19-jährige Ebru an den Folgen des Unfalls. Nur der 21-jährige Nissan-Fahrer überlebte schwer verletzt.

Darum kommen so viele Menschen zur Zeremonie

Im Gegensatz zu christlichen Beerdigungen, die häufig im Familienkreis vorgenommen werden, ist es im Islam üblich, möglichst viele Menschen zum Totengebet und zur Beisetzung zu versammeln. „Beim Totengebet geht es darum, Zeugnis abzulegen, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen wahrhaft Gläubigen gehandelt hat“, sagt der Imam Ebubekir Inan der Garbsener Millî-Görüş-Moschee. Das islamische Totengebet gilt für Muslime als Pflicht gegenüber Verstorbenen.

Der Stöckener Friedhof: Hier wurde für die 19-Jährige Ebru das Totengebet gesprochen. © Quelle: Katrin Kutter (Symbolbild/Archiv)

Dass die Gebete und die Beisetzungen in den sozialen Netzwerken durch Angehörige und die Gemeinden angekündigt und regelrecht beworben werden, hat einen Grund: Es sollen so viele Menschen wie möglich erscheinen. „Wenn ein Muslim stirbt und 40 Leute am Totengebet teilnehmen, so wird Gott deren Fürsprache und Bittgebete annehmen“, wird Prophet Mohammed zitiert. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte mit den Angehörigen der Opfer zuletzt telefoniert und dabei sein Beileid und seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Wie ein Stadtsprecher mitteilt, wird Onay aus Termingründen aber nicht an den Beisetzungen teilnehmen.

19-Jährige wird in der Türkei beigesetzt

Von zwei der Verstorbenen haben die Angehörigen in Hannover bereits unter großer Anteilnahme Abschied genommen. Für die 19-jährige Ebru wurde vergangene Woche in Stöcken das Totengebet gesprochen – es kamen etwa 1500 Menschen. Sie soll in der Türkei beigesetzt werden. Arsen wurde am Donnerstag, 31. August, im jüdischen Teil des Stadtfriedhofs Seelhorst beerdigt.

Mittlerweile liegen auch die vorläufigen Obduktionsergebnisse zu den fünf Verstorbenen vor. Demnach erlagen sie alle ihren Verletzungen, gesundheitliche Probleme gab es nicht. „Konkurrierende Todesursachen konnten ausgeschlossen werden“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. Bislang ist nur bekannt, dass offenbar der BMW in den Gegenverkehr geraten war. Nun werden ein Gutachten erstellt und die Fahrzeugdaten ausgewertet, um die Kollision zu rekonstruieren.

Bis zur Unkenntlichkeit verformte Autowracks: Die Ermittlungen zum schweren Unfall dauern an. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Verkehrsbehinderungen sind wahrscheinlich

Wie viele Teilnehmende genau zu den Beisetzungen am Freitag erwartet werden, lässt sich nicht genau sagen. Die muslimischen Gemeinden und die Angehörigen gehen von 1000 bis 3500 Menschen aus. Die Stadt Garbsen rechnet mit bis zu 3000 Personen, die am Trauermarsch zwischen Ditib-Moschee und Friedhof Planetenring teilnehmen werden. In Stöcken wiederum plant die Polizei mit Trauernden „im unteren vierstelligen Bereich“, sagt Sprecher Michael Bertram.

Die Friedhöfe in Stöcken und Garbsen sind zwar gut mit der Stadtbahn erreichbar. Allerdings dürften viele Trauernde mit dem Auto anreisen – was zu einer starken Verkehrsbelastung auf den Straßen und den umliegenden Parkplätzen führen könnte. Angesichts der vermuteten vierstelligen Teilnehmerzahl werde vor allem die An- und Abreise polizeilich begleitet. Der Verkehr soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden, „zudem wird die ordentliche Durchführung der Trauerfeiern gewährleistet“, sagt Bertram.

Straßensperrungen in Garbsen

Angesichts des begrenzten Parkraums wirbt die Polizei deshalb dafür, nicht mit dem Auto direkt zum Stadtfriedhof an der Stöckener Straße zu kommen. „Es wird gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, sagt Bertram. Alternativ stehe das Parkhaus am Westschnellweg in Marienwerder zur Verfügung, von dort aus fahren die Stadtbahnen der Linie 4 direkt bis zum Friedhof.

In Garbsen werden wegen des Trauermarsches am Nachmittag Straßen gesperrt. Er führt über die Straßen Am Kreuzstein, Sandstraße und Planetenring zum Friedhof. Angesichts der vielen Teilnehmenden sind laut Stadtsprecher Benjamin Irvin „erhebliche verkehrlichen Einschränkungen und Behinderungen zu erwarten“.

Vorsorglich sperrt die Stadt Hannover am Freitag zudem die Straße Auf der Horst rund um die Unfallstelle in Marienwerder. Der Bereich zwischen dem Abzweig Pascalstraße und der Kreuzung Planetenring direkt neben dem Friedhof wird ab 15 Uhr zur Parkfläche für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Beerdigung. Die Stadt Garbsen wiederum sperrt außerdem schon ab Donnerstag, 20 Uhr, den kompletten Parkplatz am Friedhof.

BMW geriet in den Gegenverkehr: Nur ein Insasse hat den Frontalzusammenstoß überlebt. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Deshalb rät auch Irvin: „Teilnehmern der Trauerfeier und der Beisetzung wird dringend empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.“ Wie schon bei der Stöckener Trauerfeier können die Menschen auf das Parkhaus Marienwerder ausweichen und die Linie 4 Richtung Garbsen nehmen. Die Stadtbahnstation „Schönebecker Allee“ befindet sich direkt am Friedhof.

Positive Nachrichten vom einzigen Überlebenden

Den Umständen entsprechend positive Nachrichten gibt es derweil vom einzigen Überlebenden der Tragödie von Marienwerder: Der 21-Jährige aus dem Nissan ist nach zwei Operationen auf dem Weg der Besserung, so der Garbsener Imam Ebubekir. Zunächst sei der junge Mann von der Lende abwärts gelähmt gewesen. Es folgten zwei Operationen. Mittlerweile sehe es so aus, als habe der junge Mann keine schweren körperlichen Schäden davongetragen.

