﻿Weiterer Autoinsasse stirbt nach schwerem Unfall in Marienwerder

Hannover. Nach dem verheerenden Autounfall im Stadtteil Marienwerder am Montagabend, 21. August, ist nun ein vierter Insasse verstorben. Wie die Polizei mitteilt, erlag ein 20-Jähriger einen Tag später um 20.30 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der junge Mann saß mit zwei weiteren Garbsenern (beide 21) in dem Nissan Qashqai. Ein 21-Jähriger aus dem Auto war noch am Unfallort verstorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Nissan war am Montagabend gegen 21.50 Uhr etwas südlich der Brücke frontal mit einem BMW i3 kollidiert. In diesem Pkw überlebten ein 19-Jähriger und eine gleichaltrige Frau den Zusammenstoß nicht. Laut Polizei schwebt auch der 17-Jährige, der ebenfalls im BMW saß und sich im Krankenhaus befindet, in „akuter Lebensgefahr“. Insgesamt befanden sich sechs Insassen in den beiden Fahrzeugen – drei aus Garbsen, drei aus Hannover. Neben dem lebensbedrohlich verletzten 17-Jährigen wird ein schwer verletzter 21-Jähriger aus dem Nissan in einer Klinik behandelt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unfallursache noch unklar

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die mehr als 50 Einsatz- und Rettungskräfte mussten die Toten und Verletzten am Montagabend teils von der Fahrbahn, teils aus den beiden völlig demolierten Autos bergen. Kurze Zeit später trafen die ersten Angehörigen an der Unglücksstelle ein.

HAZ