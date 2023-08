S-Bahn erfasst Mann am Bahnhof Hannover-Nordstadt – Mann stirbt in Klinik

Hannover. Eine S-Bahn hat am Montagnachmittag, 21. August, am Bahnhof Nordstadt einen Mann im Gleis erfasst. Das Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Hannover ereignete sich das Unglück gegen 17.40 Uhr, als der mit einer Warnweste bekleidete Mann das Gleisbett am Bahnhof betrat. Der Fahrer der S-Bahn, die aus Seelze kam, versuchte noch zu bremsen. Der Zug erfasste den Mann dennoch.

Am Dienstag teilte die Polizei Hannover mit, dass es sich beim Getöteten um einen 34-Jährigen handelte. „Er hat aus ungeklärter Ursache das Gleisbett betreten“, sagt Sprecher Michael Bertram. Am Montagabend hieß es noch in einer ersten Meldung, bei dem Mann soll es sich um einen Bauarbeiter handeln. Inzwischen steht jedoch fest, dass der Getötete selbst ein Bahnangestellter war.

Notarzt ist zufällig vor Ort und leistet Erste Hilfe

Der Mann wurde unter der Bahn eingeklemmt. Nachdem die Strecke gesperrt war, konnten die 550 Passagieren die S-Bahn am Bahnsteig verlassen. „Unter ihnen befand sich ein Notarzt, der bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte die Erstversorgung des Mannes übernahm“, sagte Kevin Müller von der Bundespolizeiinspektion Hannover am Montag. Nachdem der Verletzte befreit werden konnte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er.

Warum der Mann vor den einfahrenden Zug geriet, ist noch unklar. Die Polizei Hannover geht allerdings von einem „tragischen Unglück“ aus, sagt Bertram. Es ist allerdings fraglich, ob sich die genauen Hintergründe noch klären lassen. Nach Polizeiangaben gibt es Zeugen, die nun befragt werden. Die betroffene S-Bahnstrecke war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Schon einmal tödlicher Unfall am Bahnhof Nordstadt

Der tödliche Zusammenstoß weckt zudem Erinnerungen an einen schlimmen Unfall im Juli 2012 ebenfalls am Bahnhof Nordstadt. Damals wurde die Station saniert, zwei Mitarbeiter einer Glasfirma reinigten die blaue Fassade. Dabei kippte die Metallleiter plötzlich gegen die Oberleitung, die Arbeiter erlitten vor den Augen zahlreicher wartender Fahrgäste tödliche Stromschläge und verbrannten. Besonders dramatisch: Die Männer konnten nicht sofort gerettet werden, da nach wie vor 15.000 Volt durch den Fahrdraht flossen.

Anmerkung der Redaktion: In der ersten Fassung von Montagabend teilte die Bundespolizei noch mit, der Getötete war ein Bauarbeiter. Am Dienstag stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem 34-Jährigen um einen Bahnangestellten handelte.

