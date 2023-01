﻿Tödlicher Unfall in Hannover: Stadtbahn erfasst Fußgänger am Fasanenkrug

Eine Stadtbahn der Linie 9 hat am Donnerstag in Hannover einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am Endpunkt Fasanenkrug im Stadtteil Isernhagen-Süd. Die Ursache ist unklar, der Verkehr auf der Linie 9 ist bis auf Weiteres unterbrochen.

Vor Ort verstorben: Am Endpunkt Fasanenkrug der Linie 9 ist am Donnerstag eine Stadtbahn mit einer Person zusammengestoßen.

Hannover. Tödlicher Unfall in Hannover: Eine Stadtbahn hat am Donnerstag gegen 11.05 Uhr im Stadtteil Isernhagen-Süd einen Mann erfasst. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Der Zusammenstoß am Endpunkt Fasanenkrug der Linie 9 war so schwer, dass der Mensch noch vor Ort verstarb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten zur Burgwedeler Straße aus. Das Alter der Person ist noch unbekannt. Ebenso offen ist, wieso der Fußgänger von der Stadtbahn erfasst wurde. Der Zug kam offenbar gerade aus der Wendeschleife und wollte für eine neue Tour in die Haltestelle einfahren. Dabei erfasste der erste Wagen den Mann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Streckenabschnitt der Üstra-Linie 9 gesperrt

Nach Angaben der Üstra ist der Verkehr auf der Linie 9 momentan unterbrochen. Die Züge verkehren bis auf Weiteres nur zwischen Empelde und dem Betriebshof Bothfeld. Ein Schienenersatzverkehr ist „nicht möglich“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Peer Hellerling und Christian Elsner