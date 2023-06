Kostenfrei bis 13:03 Uhr lesen

Stadtradeln

Diese Radtouren bietet der ADFC Garbsen-Seelze im Juni an

Café-, Deister- oder Biergartentour? Am 4. Juni beginnt das Stadtradeln. Der ADFC Garbsen-Seelze ist der engagierteste Motor der Klimaschutzaktion in Garbsen. Die Ehrenamtlichen bieten Interessierten bis zum 24. Juni zwölf Touren an.