﻿Tödlicher Unfall in Wunstorf: Mann erleidet Stromschlag auf S-Bahn-Dach

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen S-Bahn-Unfall in Wunstorf. In der Nacht zu Montag war ein Mann auf das Dach eines Transdev-Zugs gestiegen und erlitt einen Stromschlag. Identität und Alter sind noch unklar, für das Klettern haben die Ermittler mehrere Theorien.

Hannover. Ein Mann ist in der Nacht zu Montag in Wunstorf ums Leben gekommen. Wie die Bundespolizei in Hannover auf Anfrage mitteilt, war die Person zuvor auf eine S-Bahn von Transdev geklettert. Auf dem Dach gab es durch die Oberleitung einen Stromschlag, die Identität und das Alter des Toten sind aktuell unklar. Ebenso offen sind die Hintergründe. Nach Angaben der Ermittler gibt es mehrere Möglichkeiten.

„Auf das Wie, Warum und Wo haben wir zurzeit noch keine Antworten“, sagt Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover. Neben dem Geschlecht ist daher momentan lediglich die Einsatzzeit bekannt: Den ersten Alarm gab es demnach um 1.38 Uhr, der Zug war als Leerfahrt auf dem Weg von Haste in die Landeshauptstadt. Die Einsatzstelle lag kurz vor dem Bahnhof Wunstorf in Höhe der Gutenbergstraße.

Identität unklar: Die Kriminalpolizei muss zunächst die Personalien herausfinden, ehe sie Rückschlüsse auf die Hintergründe ziehen kann. © Quelle: Christian Elsner

Polizei: Viele Theorien für Klettern auf S-Bahn denkbar

Laut Bundespolizei kommen mehrere Theorien in Betracht: „Es könnte sich um einen Betrunkenen oder eine Mutprobe gehandelt haben“, sagt Müller. Ebenso denkbar seien aber auch ein Graffitisprayer, der Versuch einer kostenlosen Mitfahrt oder sogar ein Suizid. Wegen des Einsatzes wurde auf der Strecke der Strom abgestellt, die Trasse blieb bis etwa 5 Uhr gesperrt.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei in Hannover den Fall übernommen. Doch auch dort gibt es noch keine neueren Erkenntnisse. „Die Leiche ist zu stark verbrannt“, sagt Sprecher Michael Bertram. Zunächst müsse die Identität des Mannes zweifelsfrei feststehen, ehe weitere Schlüsse hinsichtlich der Gründe für das Klettern gefunden werden können. Bertram: „Das kann aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.“