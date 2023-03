﻿Tödliches Autorennen in Barsinghausen: Gericht hat Zweifel am Mordvorwurf in der Anklage

Eine Autofahrerin und ein Autofahrer müssen sich vor dem Landgericht Hannover verantworten, weil sie sich in Barsinghausen ein tödliches illegales Rennen geliefert haben sollen. Zwei kleine Kinder kamen dabei ums Leben. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord. Doch das Gericht scheint das anders zu sehen.

Augenblicksversagen oder illegales Rennen: Auch um diese Frage dreht sich der Prozess wegen des tödlichen Unfalls in Barsinghausen vor gut einem Jahr.

Hannover/Barsinghausen. Wende im Prozess um ein tödliches Autorennen auf der Umgehungsstraße Kirchdorfer Rehr in Barsinghausen? Das Gericht hat sich in einem Zwischenfazit zum Vorwurf des Mordes geäußert und sich nach Angaben von Sprecherin Annika Osterloh ausführlich mit den Umständen befasst, die für einen Tötungsvorsatz sprechen oder dagegen. „Nach vorläufiger Bewertung hat die Kammer erkennen lassen, dass die vorsatzkritischen Umstände überwiegen könnten“, sagt die Sprecherin, in anderen Worten: Es gibt offenbar begründete Zweifel, dass Vorsatz vorliegt.

Bei dem Unfall am 25. Februar 2022 waren zwei kleine Kinder ums Leben gekommen, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Jungen, ein Zweijähriger und sein sechsjähriger Bruder, saßen mit ihren Eltern in einem Nissan Qashqai, als ein Audi A6 gegen das Auto krachte. Die Anklage wirft der 40-jährigen Audi-Fahrerin Ewa P. und dem ebenfalls 40-jährigen Marco S., der in einem Cupra Formentor unterwegs war, vor, ein illegales Autorennen veranstaltet zu haben. P. soll dabei bei einem Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen.

Anklage lautet auf Mord

Die Anklage gegen sie lautet auch auf Mord. Doch aus Sicht der Verteidigung ist vor allem der Tötungsvorsatz fraglich: Um den Tatbestand des Mordes zu erfüllen, müsste die Angeklagte vorsätzlich gehandelt haben, also zumindest billigend in Kauf genommen haben, Menschen zu töten – und hier spielt auch die mögliche Eigengefährdung eine wichtige Rolle.

Dabei stellt sich die Frage: Wie sehr kann ein Fahrer, der mit seiner eigenen Gefährdung rechnet, den Tod eines anderen Menschen in Kauf nehmen? „Sie musste ja damit rechnen, dass sie mit dem Gegenverkehr zusammenstößt“, sagt Silke Willig, eine der Verteidigerinnen der Angeklagten. Ewa P. sei aber gerade auf dem Weg nach Hause zu ihren eigenen Kindern gewesen. „Es gibt viel, was dagegenspricht, gegen den Tötungsvorsatz.“

Illegales Rennen veranstaltet?

Die Staatsanwaltschaft wirft den Autofahrern zudem unter anderem die Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor. Noch ist völlig offen, zu welcher Entscheidung das Gericht kommen wird. Es sind weitere Prozesstage angesetzt, so haben Anklage und Nebenklage noch Zeit, auf das Zwischenfazit zu reagieren.