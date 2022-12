﻿„Eine tolle Atmosphäre“: So schön ist das Eislaufen im Stadion am Sonntag

Atmosphärisch: Nach dem Eishockeyspiel am Sonnabend ist die Eisfläche im Stadion am Sonntag für alle freigegeben - jedoch mit vorheriger Reservierung .

Hannover. Eine jazzige Version von "Jingle Bells" tönt aus den Lautsprechern, Kufen kratzen über die Eisfläche und rundherum erheben sich Tribünen – die Heinz-von-Heiden-Arena, eigentlich Austragungsort für Fußballspiele, ist am Sonntag ein Eisstadion, und zwar für alle. Nachdem am Sonnabend 35.000 Zuschauer die Eishockeypartie zwischen Scorpions und Indians verfolgten, ist die Eisfläche in der Mitte des Stadions freigegeben für alle Schlittschuhfans. Jedoch mussten Besucher zuvor Termine reservieren, und am Ende waren alle Zeitfenster ausgebucht.

Erinnerung an die Schlittschuhflächen in New York

Joanna Sokolowska gleitet übers Eis in wallendem Kleid und Glitzertop. „Das Outfit trug ich am Sonnabend beim Ball im Hannover Congress Centrum“, erzählt sie. Ihre Familie meinte, sie sehe aus wie eine Eisprinzessin. „Da habe ich mir gedacht: Das ziehe ich heute zum Eislaufen im Stadion an“, sagt Sokolowska. Sie lobt die einmalige Kulisse und die vorweihnachtliche Atmosphäre. „Ein bisschen erinnert mich das alles an die öffentlichen Eisflächen in New York, etwa vor dem Rockefeller Center“, sagt sie.

Eis hat durch das Spiel etwas gelitten

Julia und Kim haben es sich auf den Betreuerbänken gemütlich gemacht, dort wo üblicherweise Trainer und Ersatzspieler Platz nehmen. „Das ist schon etwas ganz Besonderes hier“, sagt die 27-jährige Kim. Im Grunde könne das Stadion häufiger in eine winterliche Schlittschuharena verwandelt werden, findet sie, und nippt an ihrem Glühwein. „Man merkt aber, dass das Eis vom Spiel gestern ziemlich beansprucht wurde“, sagt Julia. Viele Schrammen und Kratzer gebe es auf der Fläche.

Entspannt: Kim (li.) und Julia genießen auf den Betreuerbänken ein Heißgetränk vor dem Schlittschuhlauf. © Quelle: Andreas Schinkel

Neben ihnen binden sich Felix und Marvin die Schlittschuhe zu. Beide tragen dicke Eishockeyschuhe. „Wir freuen uns schon aufs Fahren“, sagt Felix. Er findet es richtig gut, dass der Weg von den Tribünen zur Eisfläche mit Gummimatten ausgelegt ist. „Dadurch werden die Kufen geschont“, sagt er.

Großer Spaß für Kinder

Viele Kinder drehen ihre Runden auf dem Eis, manche halten sich an Plastiktieren mit Kufen fest oder an den Händen ihrer Eltern. Der fünfjährige Emil braucht solche Hilfen nicht. Er tritt schnell an, nimmt Fahrt auf, bremst gekonnt ab. „Emil spielt seit einem Jahr Eishockey in der Wedemark“, erzählt sein Vater. Der dreijährige Bruder Ole ist noch etwas wacklig auf den Kufen, aber Emil nimmt ihn an die Hand.

Christmas-Jazz plätschert aus den Lautsprechern, an einer Bude brutzeln Bratwürste, der Duft von Glühwein weht herüber. Langsam schieben sich ein paar Sonnenstrahlen ins Stadionrund. „Das ist schon eine tolle Atmosphäre hier“, sagt die 21-jährige Alina. So etwas sollte in Hannover viel häufiger angeboten werden, findet sie.