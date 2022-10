﻿Tonnenweise Kokain geschmuggelt: Prozess beginnt in Hannover

Er soll die Droge Kokain gleich tonnenweise geschmuggelt haben: Heute steht deswegen ein Mann (32) in Hannover vor dem Landgericht.

Hannover. Es geht um einen der spektakulärsten Kokain-Funde in Deutschland in jüngerer Zeit: Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, zusammen mit anderen mutmaßlichen Tätern in insgesamt zwölf Fällen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben. In einem Fall ging es um die Einfuhr von über 2,8 Tonnen Kokain mit einem Marktwert von 91 Millionen Euro aus Paraguay über den Hamburger Hafen und die Region Hannover nach Den Haag. Zudem soll er Kokaintransporte aus den Niederlanden nach Deutschland mit organisiert haben. In der Zeit zwischen Juli 2020 und Januar 2021 soll er damit insgesamt rund 119.000 Euro eingenommen haben, wie die Anklagevertreterin sagte.

Kurz nach Verlesung der Anklage unterbrach Richterin Andrea Jans-Müllner die Verhandlung und schloss die Öffentlichkeit vorübergehend aus – wegen möglicher rechtlicher Absprachen.