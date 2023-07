﻿Top-Köche verwandeln Gasthaus Müller in Göxe in Gourmettempel

Göxe. Sie wird damit sicher Recht behalten: „So wie heute werden wir wohl nie wieder zusammenkommen“, sagte Grit Müller (50). Die Frau, die mit ihrem Mann Frank (54), Schwager Rolf (48) sowie Schwippschwägerin Anette Müller (57) das Gasthaus Müller in Göxe betreibt, ist mit der Behauptung keine Seherin. Das, was die Gastro-Familie da am 16. Juli auf die Beine gestellt hatte, war einfach einmalig.

Für ihre Jubiläumsküchenschlacht haben die Müllers sechs Top-Gastronomien aus der Region Hannover und Bad Nenndorf zusammengetrommelt, die für 120 Personen grandiose Gerichte gezaubert haben. Mit dem „Jante“, dem „Handwerk“, „Votum“ und „Lindenblatt 800 Grad“, dem „Titus“ und Schmiedegasthaus Gehrke hatten sie die Crème de la Crème des kulinarischen Könnens im Hause. Oder um es mit den Worten von Grit Müller in Zahlen zu fassen: „Wir haben 14 Hauben, 13 Gabeln, 36 Pfannen und 5 Sterne hier“, allesamt hochkarätige Auszeichnungen für Restaurants.

Arbeiten konzertiert an den Gerichten: Das „Titus“-Team für Dieter Grubert (rechts in der Mitte) bereitet Leckerein für 120 Gäste zu. © Quelle: Nancy Heusel

Da gab es schon den ersten Applaus der Gäste, denen es gelungen war, für das Gastro-Ereignis Karten zu ergattern, die Sause anlässlich des 300-jährigen Jubiläums ist seit Monaten ausverkauft. Die ersten Bestecke klapperten schon umgehend, nachdem Grit Müller den Toast „Lasset die Spiele beginnen“ ausgesprochen hatte. Da waren die Köche an ihren Stationen längst im Gange. „Das ist schon etwas ganz Besonderes heute“, schwärmte Dieter Grubert (66), der mit seinem Team kalte Zitronengrassuppe mit Tandoori-Lachs, Basilikum, Salat von Sprossen unreifer Papaya, Spitzkohl und Hühnerhautchips liebevoll in die Schälchen füllte.

Weil das Auge mit isst: Die Gerichte sind bei der Küchenschlacht hübsch angerichtet. © Quelle: Nancy Heusel

Schon bei der „Nacht der Gastronomie“ in der Alten Druckerei hatte der „Titus“-Chef für die Veranstaltung zugesagt, „es passt wunderbar, wir haben sonntags und montags geschlossen“. Das erste Mal war Benjamin Gallein (37) mit von der köstlichen Partie. Für sein „Votum“ im Leineschloss gab es nach zwei Michelin-Sternen gerade erst die drei Hauben. „Ich kenne Müllers schon lange“, erzählt der 37-Jährige, während er konfierten Saibling an Bittersalat sowie Ponzu Beurre Blanc und Salzzitrone anrichtete, „es hatte sich bisher nur nicht ergeben“. Er findet es „einfach unglaublich“, dass es das Gasthaus Müller schon so lange gibt, dann noch familiengeführt, mittlerweile ja in elfter Generation. Für Gallein war es eine Freude „unterstützen zu können, damit möchte ich auch meinen Respekt zollen“.

Zum Wohle: Patrick Döring (rechts) stößt mit htp-Chef Thomas Heitmann und dessen Lebensgefährtin Sylvie Marcelle Barczyk auf die Jubiläumsausgabe der Küchenschlacht an. © Quelle: Nancy Heusel

Den hatte Patrick Döring (50) ebenfalls: „Hier haben auch ungeübte Kulinariker die Möglichkeit, sich in die gehobene Küche einzuarbeiten“, lobte der Politiker, sichtlich erholt und gebräunt vom Griechenlandurlaub in Chalkidiki. Er verweilte auf der mittleren der drei fingerartigen Landzungen, Sithonia. In Hannover war der Wirtschaftsexperte der FDP schon in allen der anwesenden Restaurants essen, „nun lässt es sich über den Tag gestreckt genießen“. Der Sonntag hatte sich dafür von der besten Seite gezeigt: Sommerliche, aber nicht zu heiße Temperaturen, den knallblauen Himmel zierten hier und da weiße Wattewölkchen.

Sogar der Wind tat gut, er ließ die grünen Sonnenschirme wie die weißen Tischdecken flattern. „Allerdings habe ich festgestellt, dass er auch die Gläser umpustet. Deswegen ist meins nie leer“, scherzte Döring. Ihn hatte übrigens Roman Jordan (52) zwei Tage zuvor spontan gefragt, ob er mitmöchte: „Ein Freund hat sich bei einem Badeunfall im Urlaub schwer verletzt, musste operiert werden“, erzählte der Geschäftsführer von Peppermint Event.

Küchenschlacht ist für Hannovers Sternekoch Hohlfeld besonders

Ein bisschen wie nach Hause kommen war das Ganze für Tony Hohlfeld (33). Der „Jante“-Chef hat während seiner Ausbildung im Maritim Airport Hotel auch im Gasthaus Müller gearbeitet. „Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Ich habe immer noch mehr Fragen an Frank Müller als er an mich.“ Hohlfeld wirbelte konzentriert an Tomate, Rauchfisch und Muschelaroma, wollte sich, wenn es die Zeit hergäbe, auch bei den anderen Gastköchen umschauen, „irgendwas mit Gänseleber“ hatte der 33-Jährige erspäht.

Isst du mein, ess’ ich deins! Die Namensvettern Benjamin Gallein (links) und Benjamin Busmann probieren um die Wette, was der andere so zubereitet hat. © Quelle: Nancy Heusel

Die gab es bei den Machern des Schmiedegasthauses Gehrke, während Thomas Wohlfeld (35) vom „Handwerk“ in der hannoverschen Südstadt mit Rind, Kartoffeln und Spargel sowie Eismeerforelle, Vin Jaune und Dill zu tun hatte. Der Küchendirektor vom „Lindenblatt 800 Grad“, Benjamin Busmann (33), wirbelte ebenfalls umher, er lobte die Vielfalt der Top-Gastronomien vor Ort und die Einzigartigkeit des Events, bei dem er übrigens schon ein paar Mal dabei gewesen war.

Austern und Prickelndes: Gastgeberin Grit Müller (links) mit Andreas und Kerstin Hüttmann auf der Terrasse ihres Gasthauses in Göxe. © Quelle: Nancy Heusel

Premiere war es für „Partylöwe“ Andreas Hüttmann (57) und Ehefrau Kerstin (57), der den Beginn der Veranstaltung als „Einmarsch der Gladiatoren“ bezeichnete. „Das hier ist einmalig in der Region, wirklich Wahnsinn“, schwärmte der Chef des Eventdienstleisters Hand Group. Gastgeberin Grit Müller war selig, dass die Köche dem Ruf der Gasthausmacher gefolgt waren. Vielleicht irrt sie am Ende eines genussvollen Tages nicht mit der Vorstellung, „dass alle noch ihren Enkeln von dieser Jubiläumsküchenschlacht erzählen können“.