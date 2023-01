﻿Top-Reiseziele in Hannover: Damit punktet die Stadt bei Touristen

Hannover. Wer bei der Suchmaschine Google nach der langweiligsten Stadt Deutschlands sucht, stößt bei den ersten Ergebnissen schnell auf Hannover. Manch ein Reiseblogger spielt mit diesem Klischee. Sie kündigen zum Beispiel bei der Videoplattform Youtube groß an, ein paar Tage in der „most boring city in germany“ verbringen zu wollen. Oft verbirgt sich dahinter die niedersächsische Landeshauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sehen aber viele Einheimische, Touristinnen und Touristen anders. „Unterschätzt“, „Besser als erwartet“ oder „Schüchterne Perle“ heißen einige Überschriften von Bewertungen beim Reiseportal Tripadvisor. Eine Frau, die angeblich in Santa Barbara an der kalifornischen Küste (USA) lebt, schreibt: „Zu Hannover fällt den meisten Leuten nicht wirklich etwas ein, dabei hat die Stadt viel zu bieten.“

Doch was gefällt den Touristen in Hannover? Eine Übersicht anhand von Bewertungen aus Reiseportalen.

Sieben sehr beliebte Touristen-Attraktionen in Hannover

1. Neues Rathaus

Das Neue Rathaus ist eines der beliebtesten Fotomotive in Hannover. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Neue Rathaus ist wohl eines der beliebtesten Fotomotive in Hannover. Oft halten Reisebusse voller Touristen vor den Türen. Sie schauen sich im Innern die alten Stadtmodelle an oder fahren mit dem Fahrstuhl auf die Rathauskuppel. „Man kann es für ein Schloss halten“, schreibt eine Besucherin bei Tripadvisor. Als „beeindruckend“ oder „wunderschön“ bezeichnen es andere Hannover-Gäste. Einer schreibt in den Google Rezensionen auf spanisch: „Zweifellos das, was mir an Hannover am besten gefallen hat.“

2. Herrenhäuser Gärten

Die Goldenen Figuren stehen im Gartentheater im Großen Garten der Herrenhäuser Gärten. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mit jährlich rund einer halben Millionen Besucherinnen und Besuchern gehören die Herrenhäuser Gärten zu den beliebtesten Touristenattraktionen der Stadt. Die historische Parkanlage erhält mit die besten Bewertungen bei den einschlägigen Reiseportalen. Einige Gäste sind aber auch enttäuscht und kritisieren die Unnatürlichkeit. Bei ihnen kann der Berggarten oder die Niki de Saint Phalle-Grotte eher punkten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Zoo Hannover

Die Eisbären erhalten im Sommer eine eisige Torte zur Abkühlung. © Quelle: Florian Petrow

Der Zoo Hannover lockt zahlreiche Familien in die Stadt. Rund eine Million Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr. Im Internet loben die Gäste die „interessant gestalteten Themenbereiche“ und „großen Gehege“. Der Zoo eigne sich perfekt für einen Tagesausflug. Doch es gibt auch Kritik: Die Preise seien zu hoch. Familien mit zwei Kindern zahlen je nach Buchungsart in diesem Winter um die 60 Euro. Im Sommer liegen die Preise höher.

4. Maschsee

Strahlender Herbstmorgen mit Sonne und Nebel am Maschsee. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was darf bei einem Hannover-Besuch nicht fehlen? Na klar, ein Besuch des Maschsees. Der 2,4 Kilometer lange See ist bei den Touristen beliebt. Bei einigen kommt sogar „Mittelmeerfeeling“ auf. Sie empfehlen Spaziergänge, Fahrten mit dem Treetboot oder den Üstra-Schiffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5. Aegidienkirche

Andacht und Lesung des Stadtkirchenverbands in der Aegidienkirche zum Gedenken an den Atombombenabwurf in Hiroshima. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Ruine der Aegidienkirche hinterlässt bei Touristinnen und Touristen einen bleibenden Eindruck. Darauf lassen zumindest die Bewertungen schließen. Eine „Oase der Ruhe“ sei das Mahnmal für Kriege, das ohne „unnötigen Pathos“ auskomme, schreibt einer. Besucherinnen und Besucher sollten sich zehn Minuten Zeit nehmen, um die besondere Atmosphäre des Ortes aufzuspüren, lautet eine weitere Empfehlung.

6. Eilenriede

Die Eilenriede ist einer der größten Stadtwälder. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Eilenriede wird nicht von so vielen Touristinnen und Touristen angesteuert wie zum Beispiel das Neue Rathaus. Vermutlich auch, weil sie nicht direkt in der City liegt. Gäste, die Hannovers riesigen Stadtwald zum ersten Mal besichtigen, sind aber beeindruckt. Die Eilenriede erhält von allen bekannten Attraktionen oft die besten Bewertungen. Ein „Kleinod, ideal zum Wandern“ fasst es eine Besucherin aus Hamburg bei Tripadvisor zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Das Alte Rathaus

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus in der Altstadt, welches aus vier verschiedenen Flügeln besteht. © Quelle: Robin Beck

Das Alte Rathaus in der Altstadt fällt vielen Besucherinnen und Besuchern auf. Das Gebäude sei „wunderschön“ und „verspielt“. Doch die Begeisterung hält sich auch etwas in Grenzen. Einige Besucherinnen und Besucher bemängeln die „triste Umgebung“ oder, dass man das Alte Rathaus nicht auch von innen besichtigen könne.

Von Sascha Priesemann