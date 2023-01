﻿Bestürzung nach Tod des 14-Jährigen: „Ich habe immer gedacht, sowas passiert doch nicht bei uns in Wunstorf“

Ein Ort in Aufruhr: Hunderte Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwoch ein Waldstück bei Luthe durchsucht

Wunstorf/Blumenau. An der Straße steht ein Schild mit Blumenkasten. „Willkommen in Blumenau/Liethe“ ist dort zu lesen – eigentlich ein herzlicher Empfang in dem kleinen Wunstorfer Stadtteil. An diesem Mittwoch stehen neben dem Willkommenshäuschen die Mannschaftswagen der Polizei. Denn ein paar Meter weiter, auf der anderen Seite der Straße haben Einsatzkräfte am Mittag eine männliche Leiche gefunden. Ein 14-jähriger Junge, der seit Dienstagabend als vermisst galt, ist tot.

Ein Wunstorfer, der gleich gegenüber an der Manhorner Straße arbeitet, ruft durch das geöffnete Fenster des Wagens. Er hat Redebedarf. Der Mann neigt den Kopf zur Seite. Er selbst habe einen zehnjährigen Sohn, sagt er. „Da wird einem schon ganz anders.“ Gerade wenn man bedenke, dass ein Kind im gleichen Alter dem anderen etwas angetan haben soll. Davon geht die Polizei derzeit aus.

In der Kleinstadt in der Nähe des Steinhuder Meeres war das Verbrechen am Mittwoch schnell Gesprächsthema. „Wir haben es im Internet gelesen und haben gestern Abend auch mitgekriegt, wie der Suchhubschrauber losflog“, sagte eine ältere Frau vor einem Supermarkt. Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. „Es ist ganz furchtbar.“ Sie habe großes Mitgefühl mit den Angehörigen des Opfers und auch des mutmaßlichen Täters. „Das stelle ich mir ganz fürchterlich vor, da kriege ich direkt eine Gänsehaut. Ich habe immer gedacht, sowas passiert doch nicht bei uns in Wunstorf“, sagte sie.

Eine andere Frau vor dem Supermarkt stellte sich die Frage, ob Gewalt unter Jugendlichen mehr geworden sei. „Klar gibt es mal Schlägereien, aber wenn hier jetzt auch noch Leute umgebracht werden, ist das ja noch mal eine andere Nummer“, sagte sie.

Einsatzkräfte durchkämmen den Wald

Der Achtklässler war am Dienstag nach einem Treffen mit einem Freund nicht nach Hause gekommen. Die Polizei begann sofort mit der Suche, in deren Verlauf aus einem Vermisstenfall ein mögliches Tötungsdelikt wurde. Seit etwa zwei Uhr nachts führt die Polizei den gleichaltrigen Freund des 14-Jährigen als möglichen Beschuldigten. Er ist gerade erst strafmündig geworden. Nun besteht gegen ihn nach Angaben der Polizei ein dringender Tatverdacht. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 14-Jährige hatte gegenüber der Polizei offenbar angegeben, den Vermissten getötet und versteckt zu haben. Daraufhin erweiterte die Polizei nachts noch einmal die Suchaktion. Am frühen Mittwochmorgen durchkämmten die Einsatzkräfte ein kleines Waldstück im Bereich des Luther Forstes. 180 Feuerwehrleute waren ab etwa 4 Uhr dabei, danach rücken auch Hundertschaften der Polizei von der Sammelstelle im Gewerbegebiet in Richtung Wald aus. Zwischenzeitlich wurde der Bahnverkehr für die Suche lahmgelegt.

Großeinsatz: Mit einem Großaufgebot durchkämmte die Polizei am Mittwochmorgen ein Waldstück. © Quelle: Frank Tunnat

Polizei identifiziert den Vermissten

Bereits am Vorabend wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der Wunstorfer Oststadt, nahe des späteren Fundortes, aufgeschreckt. Hubschrauber kreisten, Schweinwerfer leuchteten das Gelände ab. In den sozialen Medien fragten viele, was los sei. Die Feuerwehr war bereits abgefahren, als die Polizei offiziell mitteilte, dass Einsatzkräfte eine tote Person etwa drei Kilometer weiter gefunden haben. Nahe dem Ortseingang Blumenau sichern die Polizistinnen und Polizisten den Fundort. Etwa zwei Stunden später hat die Polizei Gewissheit und teilt mit: Es handelt sich um den toten 14-Jährigen.

Wer vom Fundort des toten Jungen in Richtung Innenstadt läuft, trifft auf eine stillgelegte Gärtnerei. Viele alte Autos stehen dort. Auf dem großen Gelände sollen sich häufiger Jugendliche treffen, berichten Anwohner.

Eine ehemalige Gärtnerei: Das Gelände wird offenbar von Jugendlichen für Treffen benutzt. © Quelle: Alina Stillahn

Der Zentrale Kriminaldienst hat Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet. Zum Motiv hat die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse. Der Verdächtige soll weiter vernommen werden. Auch im Internet äußern viele Menschen ihre Bestürzung. So mancher fragte am Mittwoch, was denn nur aus dieser Welt geworden. Die meisten aber schicken einfach Beileidsbekundungen an die Familie. In der Schule des tot aufgefundenen 14-Jährigen soll es am Freitag eine Andacht geben.