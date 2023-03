﻿Total verkauft alle Tankstellen in Deutschland – sieben in der Region Hannover

Der Energiekonzern TotalEnergies sieht keine Zukunft mehr im klassischen Tankstellengeschäft. Deshalb verkauft er nun alle knapp 1200 Stationen in Deutschland – davon betroffen sind auch sieben in der Region Hannover. Was bedeutet das für Autofahrerinnen und Autofahrer?

Hannover/Paris. Der französische Großkonzern TotalEnergies verkauft alle seine 1198 Tankstellen in Deutschland und 392 in den Niederlanden. Grund sind die von der EU angestrebte Klimaneutralität und der geplante Verkaufsstopp neuer Verbrennermotoren ab 2035. Offenbar sieht das Unternehmen entsprechend keine Zukunft mehr für klassische Zapfstationen mit Benzin und Diesel. Die Entscheidung trifft auch die Region Hannover mit ihren sieben Total-Tankstellen. Doch was bedeutet das konkret?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Total listet auf seiner Webseite insgesamt sieben Stationen auf, die direkt vom Konzern betrieben werden: zwei in Hannover und jeweils eine in Altwarmbüchen, Seelze, Garbsen sowie am A2-Autohof Lehrte und an der A7-Raststätte Wülferode-Ost. Hinzu kommt noch eine Tankstelle der Total-Eigenmarke T-Access in Sehnde quasi als achter Standort. Total begründet den Verkauf mit dem bereits jetzt schon sinkenden Kraftstoffvertrieb und entsprechenden Umsatzeinbußen. Landesweit gibt es sogar 37 Tankstellen, die direkt von TotalEnergies betrieben werden.

Total-Tankstellen bleiben bis mindestens 2028

Während die Kraftstoffversorgung innerhalb Hannovers mit dann weiter mehr als 80 Tankstellen auch ohne Total funktionieren dürfte, bedeutet ein möglicher Wegfall der Zapfsäulen im Umland aber durchaus eine massive Verschlechterung. Total beschwichtigt daher: Das Netz bleibe noch mindestens die nächsten fünf Jahre bestehen – also definitiv bis 2028. Die Marke „TotalEnergies“ an den Stationen bleibe so lange bestehen, wie das Unternehmen dorthin noch Kraftstoff liefere. Alles darüber hinaus ist allerdings ungewiss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Käufer ist das kanadische Unternehmen Couche-Tard. Der Konzern ist im Lebensmittelsektor aktiv, viele der rund 15.000 Verkaufsstellen werden als Tankstellen betrieben. In Deutschland sind die Kanadier bislang nicht vertreten, allerdings unter anderem in Dänemark und Polen mit der Marke „Circle K“. Laut TotalEnergies hat Couche-Tard umfassende Erfahrung mit dem Betrieb solcher Stationen. Tankstellen sollten sich künftig in Servicestätten und Orte zum Verweilen mit Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen verwandeln und nicht bloß Verkaufsstellen für Kraftstoffe sein.