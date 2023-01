﻿Gewaltverbrechen an 14-Jährigem aus Wunstorf: Todesursache steht fest

Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen aus Wunstorf, der einen Mitschüler getötet haben soll, dauern an. Während der mutmaßliche Täter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor.

Hannover. Während in Wunstorf weiterhin Entsetzen über den gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen herrscht, dauern die Ermittlungen wegen Mordverdachts an. Seit Freitagmittag steht die Todesursache des Schülers fest. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilt, kam der 14-Jährige durch stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Beschuldigte den Jugendlichen mit gleich mehreren Steinen tödlich verletzt haben.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich und waren offenbar am Dienstag verabredet. Von diesem Treffen kehrte der Jugendliche nicht zurück. Seine Eltern meldeten ihn am Abend als vermisst. Der Beschuldigte gab daraufhin an, den anderen Jungen getötet und versteckt zu haben. Am Mittwochmittag fand die Polizei den Leichnam auf einer Brachfläche bei Wunstorf-Blumenau.

Der Beschuldigte sitzt seit Donnerstag wegen Mordverdachts in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft lauten die Haftgründe Fluchtgefahr und Schwerkriminalität.

Mehr in Kürze.