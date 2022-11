﻿Toter durch Stromschlag auf S-Bahn in Wunstorf: Identität weiter offen

Die Identität des Mannes, der in der Nacht zu Montag auf dem Dach einer S-Bahn in Wunstorf einen tödlichen Stromschlag erlitt, ist weiterhin unklar. Solange der Mann unbekannt ist, kann die Polizei auch nichts über die möglichen Hintergründe sagen.

Hannover/Wunstorf. Die Polizei Hannover kann auch zwei Tage nach dem tödlichen Stromschlag auf einer S-Bahn in Wunstorf nicht sagen, wer der Tote ist. "Die Identität des Mannes ist weiterhin ungeklärt", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Durch den Kontakt mit der Oberleitung verbrannte der Körper so stark, dass bis jetzt lediglich das Geschlecht feststeht. Selbst wenn Ausweispapiere vorliegen, müssen diese erst mit Vergleichsdaten in Einklang gebracht werden.

Körper durch Stromschlag stark verbrannt – nur Geschlecht steht fest

Rettungskräfte und Polizei wurden in der Nacht zu Montag um 1.38 Uhr an die Gutenbergstraße in Wunstorf gerufen. Die S-Bahn von Transdev war als Leerfahrt auf dem Weg von Haste nach Hannover. Wieso und wo der Unbekannte auf das Zugdach kletterte, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittler hoffen, dazu nähere Angaben machen zu können, sobald sie mehr über die Identität des Toten wissen. Die Polizei kann noch nicht sagen, wann die Identifizierung abgeschlossen ist.