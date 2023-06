﻿Anklage: Vierjähriger aus Barsinghausen stirbt nach monatelangem Martyrium

Spielverbote, kein Essen, Prügel: Der getötete Vierjährige aus Barsinghausen erlebte laut Anklage vor der Tat ein Martyrium. Die Mutter bat per Anwalt um Vergebung. Sie habe wie ein Monster gehandelt.

Hannover. Spielverbote, in der Ecke stehen, in eine Abstellkammer gesperrt werden, Nahrungsentzug. Und Prügel, immer wieder Prügel. Mit der flachen Hand, mit der Faust, sogar mit Werkzeugen wie einem Hammer. Schläge gegen den gesamten Körper, auch gegen den Kopf. Der getötete vierjährige Junge aus Barsinghausen musste in den Monaten vor seinem Tod offenbar ein Martyrium kaum vorstellbaren Ausmaßes durchmachen. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die zum Auftakt des Prozesses wegen Mordes und Mordes durch Unterlassen gegen die Mutter des Kindes und ihren Lebensgefährten am Donnerstag im Schwurgerichtssaal im Landgericht Hannover verlesen wurde.