﻿Region Hannover stellt Strafanzeige: Unbekannter schießt auf Wolf

Es war kein Verkehrsunfall: Der im Langenhagener Norden tot aufgefundene Wolf ist an den Folgen einer Schussverletzung verendet. Zuvor war ein Verkehrsunfall angenommen worden. Die Region Hannover hat Strafanzeige erstattet. Was droht dem Schützen – wenn er denn ermittelt wird?

Langenhagen/Wedemark. Überraschende Wende im Fall des im Herbst 2022 in Langenhagen tot aufgefundenen Wolfes: Das Tier ist doch nicht an den Spätfolgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Stattdessen hat ein Unbekannter auf das geschützte Tier geschossen. Die Region Hannover hat deshalb nun Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.

Wolf war bis auf 22 Kilogramm abgemagert

Ein örtlicher Revierpächter hatte den Fund des Wolfskadavers Ende November bei der Polizei in Langenhagen gemeldet. Aufgefunden worden war das tote Tier im Gebiet Kananoher/Resser Forst nördlich des Flughafens Hannover, nahe der Grenze zur Gemeinde Wedemark. Wie die anschließenden DNA-Untersuchungen ergaben, stammte das noch recht junge Tier aus dem Wedemärker Rudel, dem einzigen gesicherten Wolfsvorkommen in der Region neben dem Burgdorfer Rudel. Laut Wolfsberater Karsten Ahlborn war der tote Wolf Teil eines Wurfes vom April oder Mai 2022.

Zum Zeitpunkt der DNA-Untersuchung waren die Fachleute wie schon zum Zeitpunkt des Fundes davon ausgegangen, dass das Tier an den Spätfolgen eines Verkehrsunfalls gestorben war. Es war abgemagert und offensichtlich wegen einer Vorderlaufverletzung nicht mehr in der Lage, sich zu ernähren. Statt in dem Alter üblicherweise 28 bis 30 Kilogramm wog der Wolf bei seinem Tod nur noch 22 Kilogramm. Einem örtlichen Jäger zufolge war das Tier auf drei Beinen wochenlang durch mehrere benachbarte Reviere gehumpelt – unfähig, Beute zu machen. Doch wegen der unklaren rechtlichen Lage habe sich kein Jäger getraut, das Leiden des Tieres durch einen Schuss zu beenden.

Wölfe unterliegen strengem Schutz

Irgendwann zu einem früheren Zeitpunkt muss aber doch jemand geschossen haben. „An der Schulter des Vorderlaufs war seinerzeit eine Verletzung entdeckt worden, die zunächst auf einen Unfall hinzuweisen schien. Inzwischen ist im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin jedoch festgestellt worden, dass es sich um eine Schussverletzung handelt“, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann am Montagabend mit.

Die Regionsverwaltung hat deshalb nun Strafanzeige gegen unbekannt wegen der Jagd auf den Wolf erstattet. Wölfe unterliegen nach dem Bundesnaturschutzgesetz einem strengen Schutz und dürfen nicht gejagt werden darf – es sei denn mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde. „Im Fall des in Langenhagen verendeten Wolfs lag keine solche Genehmigung vor“, sagte Regionssprecher Abelmann. Nach Einschätzung der Experten des Berliner Instituts, wohin der Kadaver zur genauen Ursachenklärung überwiesen worden war, verhungerte das Tier infolge der zugefügten Verletzung.“ Entsprechende Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.