﻿Toter Vierjähriger aus Barsinghausen: Ermittler halten Treppensturz für nicht plausibel

Der Tatort an der Wilhelm-Deisterberg-Straße: In einem Mehrfamilienhaus wurde der vier Jahre alte Junge tot aufgefunden. Vor dem Haus wurden ein Plüschtier und eine Kerze abgelegt.

Hannover/Barsinghausen. Am Donnerstag hätte der Junge seinen fünften Geburtstag gefeiert. Nun stehen ein Plüschtier und eine Trauerkerze am Eingang des Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Deisterberg-Straße in Barsinghausen. Denn der Vierjährige ist tot. Am Freitag wurde er leblos in der Wohnung aufgefunden, in der er mit seiner Schwester (6), seiner Mutter (28) und deren Partner (33) gelebt hat.

Die Mutter und der 33-Jährige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen den Stahlbauer wird wegen Totschlags ermittelt. Er soll dem Vierjährigen in den frühen Morgenstunden des 13. Januar zahlreiche und teils schwere Verletzungen zugefügt haben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover am Montag.

Ermittlungen wegen Totschlags: Hat die Mutter nicht eingegriffen?

Die Vorwürfe gegen ihn lauten Totschlag und schwere Misshandlung eines Schutzbefohlenen. Gegen die Mutter laufen Ermittlungen wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen. „Wir gehen davon aus, dass die 28-Jährige die Tat mitbekommen, aber nicht eingegriffen hat“, sagt Katrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Der 33-Jährige ist nicht der Vater der beiden Kinder. Sie stammen aus einer vorigen Beziehung der 28-jährigen Polin.

Ein Mehrfamilienhaus in Barsinghausen: Hier wurde der Vierjährige leblos aufgefunden. © Quelle: Hannover Reporter

Die Mutter und ihr Partner hatten zunächst angegeben, dass der Junge eine Woche vor seinem Tod auf einer Steintreppe gestürzt sei. In den folgenden Tagen habe er sich dann normal verhalten. Am Freitag, so gab das Paar an, sei der Junge noch am Morgen zur Toilette gegangen. Gegen 8.20 Uhr fand die Mutter ihr Kind leblos im Bett auf, sagte sie gegenüber den Ermittlern. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Blutungen im Kopf haben zum Tode geführt

Offenbar zweifelte bereits der Notarzt daran, dass der Junge die schweren Verletzungen bei einem Sturz erlitten habe. Noch am Freitagabend wurde der Vierjährige obduziert. Das vorläufige Ergebnis: „Es wurden zahlreiche und teils schwere Verletzungen festgestellt, auch Blutungen im Kopfbereich“, sagt Staatsanwältin Söfker. Die haben mutmaßlich zum Tode des Kindes geführt.

„Die Verletzungen sind nicht plausibel in Einklang mit einem vermeintlichen Treppensturz zu bringen“, sagt Söfker. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat es den Unfall nicht gegeben, den die Mutter und ihr Partner angegeben hatten. Die Beschuldigten schweigen zu den Vorwürfen. Ein Motiv gebe es bislang nicht, so die Staatsanwältin.

Ermittlungen gegen 33-Jährigen: Gewalt gegen Exfrau?

Das Paar ist offenbar erst einige Monate zusammen. Erst im vergangenen Herbst soll die 28-Jährige mit dem Sohn und der sechsjährigen Tochter in die Wohnung des 33-Jährigen gegenüber eines Kinderspielplatzes gezogen sein. Ebenfalls im vergangenen Jahr kam es zur Trennung zwischen dem nun Beschuldigten und dessen damaliger Ehefrau, mit der er zwei Kinder hat. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, wurde der Stahlbauer offenbar auch hier gewalttätig. „Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen seine Exfrau“, sagt Söfker.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bekamen andere Hausbewohner nicht mit, was sich am Freitagmorgen in der Wohnung im dritten Stockwerk zugetragen haben soll. „Anzeigen oder Polizeieinsätze sind nicht bekannt“, sagt Staatsanwältin Söfker.

Der Tatort an der Wilhelm-Deisterberg-Straße: Hier lebte die Mutter mit ihrem Partner und den beiden Kindern. © Quelle: Manuel Behrens

Was wird aus sechsjähriger Schwester?

Unter Anwohnern und Nachbarn aus der Wilhelm-Deisterberg-Straße, die am Montag in dem Wohngebiet unterwegs sind, hat der tragische Tod des vierjährigen Jungen für Bestürzung gesorgt. Näher bekannt waren das Paar und die Kinder aber offenbar nicht. „Ich kannte sie nur vom Vorbeigehen“, sagt ein Mann, der ebenfalls im Mehrfamilienhaus lebt.

Die Umstände des Todes des Vierjährigen treffen auch seine sechs Jahre alte Schwester hart. Das Mädchen befindet sich derzeit in der Obhut des Jugendamtes. Wie lange sie dort bleibt, ist noch offen. Ihre Mutter besitzt die polnische Staatsbürgerschaft, lebt und arbeitet aber in Barsinghausen. Ob Verwandte das Kind aufnehmen können und werden, muss nun das Amt prüfen.