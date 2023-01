﻿Toter Vierjähriger aus Barsinghausen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Am vergangenen Freitag (13. Januar) fand ein Notarzt einen vierjährigen Jungen leblos in einem Mehrfamilienhaus in Barsinghausen. Ein 33-Jähriger wird beschuldigt, dem Kind tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Ein ausführlicher Obduktionsbericht soll helfen, die genauen Todesumstände aufzuklären.

Der mutmaßliche Tatort: In einer Wohnung an der Wilhelm-Deisterberg-Straße wurde ein Vierjähriger leblos gefunden. Blumen und Stofftiere stehen in Gedenken an der Eingangstür.

Hannover. Die Ermittlungen zum Tode des vierjährigen Jungen aus Barsinghausen dauern an. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung“, sagte Staatsanwältin Katrin Söfker am Freitag auf Anfrage. Dazu gehört auch ein ausführlicher Obduktionsbericht. Darin sollen ausführlich alle Verletzungen aufgeführt werden, die bei dem Kind aufgefunden wurden.

Der Junge war am vergangenen Freitag leblos in einer Wohnung an der Wilhelm-Deisterberg-Straße aufgefunden worden. Ein vorläufiger Obduktionsbericht hatte ergeben, dass das Kind an Blutungen am Schädelinnenraum verstorben war. Nun steht der 33-jährige Partner im Fokus der Ermittler. Er wird beschuldigt, dem Kind in den Morgenstunden zahlreiche Verletzungen zugefügt zu haben. Die Mutter soll das mitbekommen, aber nicht eingegriffen haben. Beide sitzen weiterhin in Untersuchungshaft.

Treppensturz als Todesursache nicht plausibel

Gegenüber einem hinzugerufenen Notarzt hatte das Paar angegeben, dass der Junge etwa eine Woche vor seinem Tod auf einer Treppe gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Diese Schilderung kam weder dem Mediziner noch den Ermittlern plausibel vor.

Der Tatort: Die Wohnung des 33-Jährigen in eine Mehrfamilienhaus. © Quelle: Rainer Droese

Zur Frage, ob sich Anwohnende zu möglichen Auffälligkeiten rund um die Familie gemeldet haben, macht die Staatsanwaltschaft derzeit keine Angaben. Ein ehemaliger Nachbar hatte zuletzt von Schreien und häuslicher Gewalt berichtet, die er in der Vergangenheit aus der Wohnung im dritten Stock gehört habe. Diese Schilderungen beziehen sich allerdings auf die Ehe des 33-Jährigen mit seiner Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern.

Vierjähriger soll in Polen beigesetzt werden

Gegen den nun Beschuldigten läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen seine ehemalige Partnerin. Laut Staatsanwaltschaft gilt der 33-Jährige ansonsten als nicht vorbestraft. Auch dem Jugendamt der Region Hannover war die Familie bislang nicht aufgefallen.

Die 28-Jährige Mutter war erst im vergangenen Herbst mit ihrem vierjährigen Sohn und einer sechsjährigen Tochter aus Polen zum 33-Jährigen nach Barsinghausen gezogen. Das kurze Zusammenleben endete in der letzten Woche tragisch. Die Sechsjährige ist in der Obhut des Jugendamtes. Wie die Region Hannover mitteilt, wird derzeit geprüft ob das Kind bei Verwandten unterkommen kann.

Nach der Freigabe des Leichnams durch die Staatsanwaltschaft soll der Vierjährige in den nächsten Tagen in seiner polnischen Heimat begraben werden, sagt der Anwalt der Mutter, Matthias Waldraff. „Ihm soll ein würdiges Begräbnis zuteil werden“, so Waldraff.