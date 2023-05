﻿„Manche Kinder halten ihre Misshandlungen für normal“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Stiller, zwei Kinder – ein vierjähriger Junge und seine sechsjährige Schwester aus Barsinghausen – sind offenbar über Monate vom Lebensgefährten ihrer Mutter misshandelt worden. Der Junge wurde am Ende getötet. Wie kann es sein, dass so etwas niemandem auffällt, bevor es zur Katastrophe kommt?

Ob solche Misshandlungen auffallen, hängt zunächst einmal sehr stark davon ab, ob die Kinder in die Kita oder in die Schule gehen. Es ist insgesamt wichtig, wie sensibel das soziale Umfeld ist. In Schule oder Kita können Misshandlungen bemerkt werden, wenn sie offen sichtbar sind, zum Beispiel im Gesicht oder an den Armen. Aber schon, wenn die Kinder nach einer Attacke einen langärmeligen Pullover und eine lange Hose tragen, wird es schwieriger. Von psychischer Gewalt, von Demütigungen, rede ich da noch gar nicht.

„Es muss jemand da sein, der das Kind gut kennt“

Kann man monatelange Misshandlungen nicht ganz schlicht am Verhalten der Kinder erkennen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möglicherweise zieht sich ein Kind plötzlich zurück, redet nicht, spielt nicht mehr mit den anderen Kindern. Möglicherweise verhält es sich direkt nach einer Misshandlung auffällig, nach zwei Tagen stabilisiert es sich wieder. Das Wichtige ist: Es muss jemand da sein, der es gut genug kennt, um solche feinen Veränderungen zu registrieren und gegebenenfalls Alarm zu schlagen. In der Kita ist das möglich, Erzieherinnen haben oft Fortbildungen in diesem Bereich. Aber schon dann, wenn es in der Kita wegen Personalmangels nicht mehr um das Befinden des einzelnen Kindes geht, sondern nur noch darum, den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten, sind dem enge Grenzen gesetzt.

Anja Stiller. © Quelle: Nancy Heusel

Zur Person Dr. Anja Stiller leitet seit Mitte 2021 das Kinderschutz-Zentrum in Hannover. Das Kinderschutz-Zentrum ist als Teil des „Hannoverschen Interventions-Projekts gegen häusliche Gewalt“ (HAIP) die zentrale Koordinierungsstelle für Kinder, die partnerschaftliche Gewalt miterlebt haben, beziehungsweise miterleben. Es bietet Hilfe in Fällen körperlicher und seelischer Misshandlung und Vernachlässigung sowie bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und entwickelt Angebote und Projekte zum Thema Gewalt gegen Kinder. Seit Herbst 2022 ist Stiller zudem stellvertretende Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Landesverband Niedersachsen. Die heute 41-Jährige wurde 1981 in Magdeburg geboren und studierte nach dem Abitur in Parchim Psychologie in Bremen. Seit Mitte 2015 war sie zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann als Projektleiterin (in einem Projekt über Partnerschaftsgewalt) am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen beschäftigt und promovierte in dieser Zeit an der Universität Hildesheim. Stiller ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der vierjährige Junge stand offenbar auf einer Warteliste für einen Kindergarten, hatte aber keinen Platz. Aber zumindest das Mädchen war in der Schule – und wurde ebenfalls über Monate drangsaliert. Stand jetzt ist: Es hat sich keiner Lehrerin anvertraut. Warum?

Es ist sogar gut möglich, dass es seine Situation aktiv verborgen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum?

Zum Beispiel, weil es seine Mutter liebt und nicht illoyal ihr gegenüber sein wollte. Manchmal sind Kinder in solchen Fällen zu Hause auch massiven Drohungen ausgesetzt, damit sie nur ja nichts verraten. Offenbar hat die Mutter die Kinder zudem ja nicht vor ihrem Lebensgefährten geschützt. Wenn es zur Realität gerade von kleineren Kindern gehört, dass die Mutter Misshandlungen billigt, realisieren sie manchmal gar nicht, dass es nicht in Ordnung ist, was mit ihnen passiert.

„Manche Kinder halten ihre Misshandlungen für normal“

Selbst dann nicht, wenn man ihnen immer wieder massive Schmerzen zufügt?

Selbst dann nicht. Sie halten es, so schlimm das ist, für normal. Aus diesem Kreislauf müssen sie raus. Dazu braucht es Menschen, die sie sehr gut kennen, Menschen, denen sie vertrauen. Wir dürfen nicht erwarten, dass ein Kind Misshandlungen meldet. Es muss das Umfeld tun.

Hannover hat eigentlich ja ein ziemlich gutes Kinderschutzsystem. Es gibt beispielsweise Hilfetelefone – auch für Lehrer – , an die man sich im Zweifel wenden kann, Schulsozialarbeiter. Hätte der Schule nicht auffallen müssen, dass da etwas nicht stimmt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin nicht dafür, im Nachhinein Schuld zu verteilen. Lehrer sind zunächst einmal dafür da, Kindern Schulstoff, Wissen, zu vermitteln. Sie haben keine Sozialarbeiterausbildung. Sie merken schnell, wenn es beim Lernen hakt. Sie reagieren in der Regel auch schnell, wenn ein Kind sich so auffällig verhält, dass es mit seinem Verhalten den Unterricht sprengt. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, wenn ein Kind gerade in der ersten Klasse scheu und zurückhaltend ist. Noch dazu, wenn es – wie offenbar in diesem Fall – die deutsche Sprache nicht gut spricht. Da kann es dauern, bis jemand reagiert. Bevor ich etwas erkennen kann, muss ich das Kind kennen.

„In der Schule kann es dauern, bis jemand reagiert“

Dennoch: Muss man aus Fällen wie dem in Barsinghausen nicht lernen, dass Lehrer noch besser geschult werden müssen, damit so schlimm misshandelte Kinder nicht so durchs Raster fallen? Die Schule ist ja die einzige Institution, in der sie sich ab dem Alter von sechs Jahren außerhalb der Familie verpflichtend bewegen.

Es gibt schon viele Angebote. Wir machen im Kinderschutz-Zentrum Fortbildungen. Es gibt das Koordinierungszentrum Kinderschutz Hannover, in dem viele Institutionen aus dem Bereich Kinderschutz miteinander vernetzt sind: Medizin, Polizei, Jugendamt, Kinderschutzbund. Mir fällt bei uns auf, dass Fortbildungen häufig von Schulsozialarbeitern genutzt werden und nicht so häufig von Lehrern. Ich bin aber auch nicht dafür, den Lehrern immer noch mehr aufzubürden. Es hilft Kindern auch nicht, wenn aufgrund von Halbwissen vorschnell Urteile gefällt werden. Ein intensiveres Zusammenarbeiten wäre wünschenswert. Besser wäre ein Schulsozialarbeiter, der die Zeit hat, regelmäßig in der Woche die Klasse zu gehen, oder ein Lehrer-Sozialarbeiter-Tandemmodell auch an Grundschulen, sodass zwei Lehrer oder ein Lehrer und ein Sozialarbeiter in einer Klasse sind.

Am Haus, in dem Fabian sterben musste, haben Anwohner Blumen, Kerzen und Kuscheltiere zum Gedenken abgelegt. © Quelle: Manuel Behrens

Der neue Lebensgefährte der Mutter war polizeibekannt wegen häuslicher Gewalt. Auch da gibt es in Hannover ein engmaschiges Betreuungssystem. Die Polizei ist zum Beispiel verpflichtet, Fälle von häuslicher Gewalt an die zuständige Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) gegen Gewalt zu melden. Die Mitarbeiter dort gehen dann aktiv in so eine Familie hinein, beraten das Opfer. Hätte ein Täter wie Daniel G. auf dem Radar bleiben müssen, nachdem eine frühere Partnerin mit ihren Kindern ins Frauenhaus geflohen war?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, das geht in Deutschland nicht. Ich fände aber, man könnte diskutieren, ob es nicht nötig ist, dass solche Täter es melden müssen, wenn sie erneut mit Frau und Kindern zusammenleben, zum Schutz der Kinder. Dann könnten sie nicht unbeobachtet Wiederholungstäter werden. Die BISS-Stellen konzentrieren sich zudem vor allem auf das Opfer der häuslichen Gewalt, zumeist also die Frau in der Beziehung. Da scheint mir das eigentliche Problem in dem Barsinghäuser Fall zu liegen. Die Mutter der beiden Kinder trägt die Hauptverantwortung. Sie hätte ihre Kinder schützen und um Hilfe suchen müssen. Sie war aber offenbar – Stand jetzt – bei keiner Institution aufgrund von familiären Problemen auf dem Radar.

„Mütter haben oft Angst, dass man ihnen die Kinder wegnimmt“

Was kann es für Gründe haben, dass sich Frauen in solchen Fällen nicht zum Beispiel ans Jugendamt wenden?

Dazu gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Mütter Angst davor haben, selbst wenn die Situation in der Familie maximal eskaliert ist. Sie fürchten, das Jugendamt nimmt ihnen ihre Kinder weg. Es sind aber ja nicht nur die Mütter, die nicht reagieren. Auch Verwandte, Nachbarn, scheuen sich immer noch viel zu oft, zu melden, wenn ihnen etwas auffällt. Aber wir müssen uns vor Augen halten, wie häufig so etwas in Deutschland passiert.

Sogar mit „Welcome“-Schild geschmückt: Von außen sieht man nicht, was für furchtbare Szenen sich in der Wohnung von Daniel G. abgespielt haben müssen. © Quelle: Rainer Dröse

Wie häufig passiert es denn?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nehmen wir eine Zahl von 2020. Da gab es in Niedersachsen rund 5500 Prüfungen wegen Kindeswohlgefährdung. Das ist das Hellfeld, das, was wir wissen. Schauen wir uns einmal dazu das Dunkelfeld an. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) hat dazu 2019 eine Studie gemacht, die zu dem Ergebnis kam: Jedes dritte Kind in der Familie ist in Niedersachsen von Elterngewalt betroffen. Bei 1,73 Millionen Kindern in Niedersachsen wären das fast 600.000 Kinder.

Vermutlich sind in der KFN-Studie aber leichte und schwere Fälle subsumiert?

Ja, das stimmt. Es gibt auch Studien, die davon ausgehen, dass beispielsweise 8 Prozent aller Kinder in Deutschland Elterngewalt erleben. Dass die Prozentzahlen so weit auseinanderliegen, zeigt auch, wie wenig wir über dieses Dunkelfeld wissen. Auch bei einem Anteil von 8 Prozent wäre aber immer noch eine signifikant hohe Zahl von Kindern betroffen. Jeder Fall wie der in Barsinghausen ist einer zu viel. Es ist furchtbar, was dort passiert ist. Aber vor dem Hintergrund solcher Zahlen kann er nicht wirklich überraschen.

„Manche Mütter blenden das Leid ihrer Kinder völlig aus“

Besonders erschreckend ist aber: Die Mutter hat laut Anklageschrift die Misshandlungen nicht nur geduldet, sondern sich sogar daran beteiligt. Warum tun Frauen so etwas?

Auch dazu gibt es schon einige Studien und Theorien. Wenn Frauen Misshandlungen ihrer Kinder aktiv unterstützen, können die Gründe dafür in ihrer eigenen Kindheit liegen. Möglicherweise suchen sie sich einen Partner, der sie demütigt, weil sie als Kind nie etwas anderes kennengelernt haben. Sie wiederholen als Erwachsene sozusagen zwanghaft ihr eigenes Leid und folgen dem Muster, das sie kennen. Es kommt auch vor, dass sie den neuen Partner völlig überhöhen. Es zählt nur noch: Endlich habe ich jemanden, der sich kümmert, der mich liebt. Dem ordnen sie alles unter, sind sozusagen ohnmächtig. Das Leid der Kinder blenden sie völlig aus.