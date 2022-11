﻿„Touch & Go“-Landeabbruch der Tui in Hannover: „Keine dramatische Situation“

Ein Ferienflieger, der auf der Landebahn in Langenhagen nochmal durchstartet, hat Passagiere in Angst versetzt. Im Interview erklärt Matthias Baier, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, warum die Crew erst Prioritäten setzt, aber nach einem sogenannten „Touch & Go“ auch nach der Landung nicht in Plauderstimmung ist.

Hannover. Auf dem Rückflug aus Jerez de la Frontera (Andalusien) hat Ende Oktober eine Tui-Fly-Pilotencrew den Landeanflug abgebrochen und nach Aufsetzen des Fahrwerks die Maschine wieder durchgestartet. Während Flug X32275 eine langgestreckte Runde übers Steinhuder Meer flog und dann erneut zur Landung ansetzte, waren die Passagiere in Angst: Sie wussten nicht, was geschah, und fühlten sich schlecht informiert. Wir haben mit dem Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit über den Vorgang gesprochen.

Tui-Fly-Landeabbruch in Hannover: „Ein Manöver, das im Luftverkehr häufig vorkommt“

Herr Baier, beim Landeabbruch mit Durchstarten einer Tui-Maschine in Hannover haben sich die Passagiere extrem verunsichert gefühlt, weil es keinerlei konkrete Informationen zur Ursache gab. Man denkt bei solchen Vorkommnissen ja möglicherweise an blockierte Landebahnen, brennende Triebwerke, defekte Fahrwerke oder andere Katastrophen. Warum informieren die Cockpitbesatzungen in solch einer Situation nicht mit klaren Worten darüber, was los war?

Zunächst möchte ich klarstellen: Zu den konkreten Vorkommnissen auf dem betroffenen Flug kann ich mich nicht äußern. Wie Tui-Fly Ihnen gegenüber ja bereits klargestellt hat, verlangen die Luftaufsichtsbehörden keine Dokumentation solcher Ereignisse. Deshalb können auch wir von Cockpit den Anlass für das Manöver nicht nachvollziehen. Aber die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden solche Vorgänge nicht für dokumentationspflichtig halten, zeigt ja zugleich: Es handelt sich beim sogenannten „Touch & Go“ keinesfalls um dramatische Situationen, sondern um Manöver, die im Luftverkehr häufig vorkommen und für die die Cockpit-Besatzungen geschult sind.

Matthias Baier, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. © Quelle: Hendrik Ganseforth

Für die meisten Passagiere aber dürfte so etwas im Leben höchstens ein Mal vorkommen. Und während die Cockpit-Besatzung weiß, was die Ursache war, sind rund 200 Menschen hinter ihnen in völliger Unwissenheit.

Vielleicht sollte ich erklären, was in solch einer Situation passiert. Pilot und Copilot haben bereits lange vor der Situation klare Vorgaben für Manöver wie das „Go around“, also das Durchstarten vor dem Aufsetzen, oder das „Touch & Go“, also den abgebrochenen Landeanflug mit vollständigem Aufsetzen des Fahrwerks. Etwa eine halbe Stunde vor der geplanten Landung besprechen sie in einem Briefing die festgelegte Route für ein mögliches Durchstartmanöver. Wenn dann die Situation eintritt, dass entweder der Tower zum Durchstarten auffordert oder im Cockpit die Entscheidung hierzu getroffen wird, dann folgt alles einem vorab festgelegten Plan.

„Wir Piloten sind für die Sicherheit verantwortlich“

Nach welchen Kriterien treffen die Pilotinnen und Piloten solch eine Entscheidung?

Sie hatten eingangs von brennenden Triebwerken oder gebrochenen Fahrwerken gesprochen. Das sind aber eher Fantasien aus Spielfilmen. In der Praxis kann ein Durchstarten der Maschine wegen kleinster Abweichungen vom Normalfall erfolgen. Wir Piloten sind für die Sicherheit der uns anvertrauten Menschen verantwortlich, und deshalb entscheiden wir, dass wir im Zweifelsfall lieber nochmal eine Runde drehen.

Ich soll glauben, dass es den Fluggesellschaften trotz des enormen Kostendrucks in Ihrer Branche völlig egal ist, ob eine Maschine zehn Minuten länger in der Luft ist oder nicht? Wie viel Sprit verfliegen Sie denn in der Zeit?

Es sind etwa 400 Kilogramm Kerosin in zehn Minuten. Und, ja: Die Frage ist berechtigt. Tatsächlich gibt es einige Fluggesellschaften, die von ihrer Cockpit-Besatzung im Anschluss an einen abgebrochenen Landevorgang einen Report verlangen mit Angaben zu den Gründen. Untersuchungen haben aber ergeben, dass diese Reportpflicht dazu führt, dass Crews seltener eine Landung abbrechen. Viele Fluggesellschaften haben daher entschieden, dass sie keinen Report verlangen, um höchstmögliche Sicherheit zu gewähren. Da ich mich zu einzelnen Gesellschaften nicht äußere, müssten Sie bitte bei Tui-Fly selbst nachfragen, wie man es dort handhabt. (Anm. der Redaktion: Die Nachfrage hat ergeben, dass Tui-Fly von ihren Crews diesen Report nicht verlangt.)

„Aviate, navigate, communicate“: Zuerst geht es um den Flug

Aber warum werden die Passagiere nicht informiert?

Auch wenn es sich um ein Standardmanöver handelt, das im Simulator trainiert wird: Während des Landeabbruchs ist die Arbeitsbelastung im Cockpit hoch. Das Fahrwerk ist ausgefahren, die Landeklappen sind ausgefahren, sie müssen die Maschine stabil halten, während die Turbinen vollen Schub brauchen. Da muss sich die Cockpit-Besatzung voll auf die Maschine konzentrieren und erstmal an Höhe gewinnen für die Runde. Wir haben den Grundsatz: aviate, navigate, communicate. Also: Als erstes kommt das Fliegen, dann das exakte Wohin, dann die Kommunikation darüber. Aber dass die Kommunikation an letzter Stelle liegt, ist keine Ignoranz gegenüber den Passagieren: Auch der Tower lässt uns absolut in Ruhe, wenn wir „Touch & Go“ angekündigt haben. Kommuniziert wird dann in der Regel erst wieder, wenn das Cockpit sich meldet.

Eine Boeing der Fluggesellschaft Tui-Fly überfliegt in geringer Flughöhe die Landebahn vom Flughafen Hannover-Langenhagen. © Quelle: Julian Stratenschulte (Symboldbild)

Die vorne im Cockpit sehen, was passiert, sie wissen, dass es vielleicht nur „kleinste Abweichungen vom Normalfall“ waren, die zum Landeabbruch geführt haben. Hinten in der Kabine weiß man nichts. Was sind denn die klassischen Gründe fürs plötzliche Durchstarten?

Das kann nahezu jeder erdenkliche Grund sein. Die Landebahn ist 45 Meter breit und knapp über zwei Kilometer lang – da müssen sie als Pilot überzeugt sein, dass sie den Flieger sicher zum Stehen bringen. Wenn nicht, dann starten sie lieber nochmal zu einer Runde. Wetter spielt natürlich häufig eine Rolle. Aber es kann auch ein Vogelschwarm sein, der sich plötzlich zeigt. Oder ein Müllsack, der auf die Landebahn rollt oder ein Flughafenfahrzeug, das über das Vorfeld fährt. Wenn eine Pilotin oder ein Pilot entscheidet, dass wiederholt wird, dann ist das richtig so. Und wir bitten um Verständnis, dass dann erstmal anderes wichtiger ist als die Information darüber.

„Auch nach der Landung im Arbeitsmodus“

Aber, mit Verlaub, spätestens nachdem der Flieger steht und die Gateway angedockt wird – da müsste man doch mal zwei erklärende Sätze sagen können, die über „Es gab operative Probleme“ hinausgehen, oder?

Natürlich ist es verständlich, dass Passagiere gerne wissen wollen, was los war. Aber nach der erfolgreichen Landung bleibt die Crew im Arbeitsmodus. Es gilt, den Flug abzuschließen mit den erforderlichen Nacharbeiten. Ob und wie man informiert, ist dann manchmal auch eine persönliche Sache. Vielleicht hilft dieser Grundsatz: Wenn etwas wirklich Schlimmes passiert, dann informiert das Cockpit auf jeden Fall. Wenn keine eingehende Information erfolgt, dann darf man sich gerne auch mal darauf verlassen, dass wohl nichts Schlimmes passiert ist.