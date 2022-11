﻿Tui-Ferienflieger: Landeabbruch in Hannover versetzt Passagiere in Schrecken

Der Ferienflieger hatte schon aufgesetzt am Flughafen Hannover-Langenhagen – dann startete die Maschine plötzlich wieder durch. „Rings um uns herum wurden alle bleich im Gesicht und haben sich an den Händen gefasst“, berichtet ein Passagier. Vor allem die erst versprochene, dann aber dürftige Erklärung aus dem Cockpit machte vielen Angst.

Aufgesetzt und dann plötzlich durchgestartet: Das unerklärte Manöver der Tui-Maschine am Flughafen Hannover (hier ein Archivfoto vom niedrigen Landebahnüberflug einer Boeing 737-800) hat die Passagiere in Schrecken versetzt.

Hannover. Dieser Landeanflug sitzt einigen Passagieren noch heute in den Knochen. „Es war eine schreckliche Situation – vor allem das Gefühl, nicht darüber informiert zu werden, was der Auslöser war“, sagt ein Insasse des Tui-Fly-Flugs X32275 aus Jerez de la Frontera (Andalusien). An der Unwissenheit allerdings hat sich bis heute nichts geändert.

„Touch and Go“ ohne Erklärung: Passagiere rätseln über Tui-Landung

Die nahezu voll besetzte Maschine des hannoverschen Urlaubsanbieters hatte ihren Flug problemlos bewältigt – jedenfalls bis zum Aufsetzen auf der Landebahn in Langenhagen. Dann aber wurden die Passagiere Zeugen eines sogenannten „Touch & Go“-Manövers. Im Gegensatz zu dem normalen Durchstartemanöver „Go around“ setzt das Fahrwerk der Maschine dabei erst vollständig auf – und hebt dann trotzdem wieder ab. Piloten setzen es zum Beispiel ein, wenn die Landebahn überraschend nicht frei ist, wenn extreme Seitenböen oder starker Regen das Landen erschweren oder andere unvorhergesehene Umstände eingetreten sind.

Nur: Im Fall von X32275 aus Jerez de la Frontera war nach Auskunft von Passagieren, die mit den Wetterdaten übereinstimmen, weder Sturm noch Regen, auch hatte die Maschine keine Verspätung. Deshalb wunderten sich die meisten Passagiere zunächst. „Die Unruhe wuchs zunehmend, als die Stewardess zwar eine Erklärung aus dem Cockpit ankündigte, dann aber nichts folgte“, sagt ein 43-jähriger Passagier aus Hannover.

Lange Stille und keine Informationen

Sinngemäß habe die Stewardess gesagt: „Wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, hat das nicht funktioniert. Das Cockpit wird Sie informieren, wie es weitergeht.“ Doch dann sei lange Stille gewesen. Etwa zehn Minuten lang sei die Maschine nach dem missglückten Landemanöver stur in eine Richtung weitergeflogen. Dann erst habe sich der Kapitän aus dem Cockpit gemeldet. Statt einer Erklärung aber habe er nur gesagt: „Es gab operative Probleme.“ Und dass man einen neuen Landeanflug unternehmen werde. Dann sei die Maschine mit einer langen Kurve umgedreht und habe nach zehn Minuten Rückflug erneut zur Landung angesetzt.

So sieht ein „Touch and Go“ aus:

„Die Menschen um uns herum waren kreidebleich und haben sich an den Händen angefasst“, sagt der 43-jährige Passagier. Es sei eine extrem angespannte Stimmung gewesen, niemand habe Sprüche gemacht.

„Cockpitbesatzungen werden geschult“

Flughafen und Flugzeugbetreiber sagen, dass sie den Vorgang nicht kommentieren können. Ein „Touch & Go“ sei zwar relativ selten, komme aber immer mal wieder vor, sagt eine Flughafensprecherin. „Die Cockpitbesatzungen werden speziell darauf geschult.“ Dokumentiert würden solche Vorgänge aber nicht.

Auch bei Tui-Fly verweist ein Sprecher darauf, abgebrochene Landemanöver seien „Standardverfahren im Flugbetrieb, die jeden Tag mehrfach auf der Welt stattfinden“. Die Luftaufsichtsbehörden hätten entschieden, dass sie nicht dokumentiert werden müssten, deshalb lasse sich nicht mit normalem Aufwand nachvollziehen, was an dem Tag passiert war. Der Vorgang ereignete sich bereits Ende Oktober.

War es der Copilot?

Die Passagiere vermuten, dass ein Copilot mit wenig Flugerfahrung das Landemanöver versucht hat und es abgebrochen hat. „Zumindest eine nachvollziehbare Erklärung wäre gut gewesen für uns“, sagt der 43-Jährige. „So bleibt das Gefühl, dass irgendetwas passiert ist, von dem wir nichts wissen sollen.“