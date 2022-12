﻿Mehr als ein Kinderspielzeug: Darum kommen Modelleisenbahnen nicht aus der Mode

Pflicht für Fotovoltaik an neuen Wohnhäusern in Gehrden greift ab dem Jahr 2025

Spätestens in zwei Jahren müssen auf Neubauten in Gehrden Fotovoltaikanlagen installiert werden. Das besagt das neue Klimaschutzgesetz des Landes Niedersachsen. In Gehrden war diese Verpflichtung bereits im März beschlossen worden.