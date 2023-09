﻿Miss Jasmina ist Trans-Person und DJ: „Ich bin angekommen in meinem Leben“

Hannover. Sie fällt auf, wenn sie hinter den Turntables steht: Zuletzt legte DJ Miss Jasmina in der Region beim Snntg-Festival in Sehnde auf. Wir sprachen mit ihr über queere Musikevents, das Leben im richtigen Körper und die Suche nach neuen Abenteuern.

Miss Jasmina, wann haben Sie mit dem Auflegen begonnen?

Vor sieben Jahren. Zu der Zeit habe ich gerade eine eigene EP mit einem Produzenten gemacht, aber ich kann leider nicht singen (lacht). Ich wünschte, ich könnte es. Und deshalb dachte ich, wenn ich schon nicht auf der Bühne mit meiner Stimme überzeugen kann, dann möchte ich Menschen zum Tanzen bringen.

Der erste Versuch war aber nicht erfolgreich?

Die Clubwelt war damals noch anders, gefühlt wurdest du als Frau nicht ernst genommen. Der Wunsch ist aber die ganze Zeit geblieben. Und dann kam die Corona-Pandemie und wir hatten alle plötzlich mehr Zeit. Ich bin sehr ehrgeizig, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann versuche ich, es durch Fleiß zu erreichen. Und so habe ich in DJ-Technik investiert und angefangen, zu üben, habe Youtube-Videos geschaut, ein befreundeter DJ hat mich unterstützt.

Miss Jasmina in Aktion: Die DJ aus Hannover wurde im Sommer für Festivals wie Snntg in Sehnde oder im Kulturhafen in Limmer gebucht. © Quelle: Spainjorge

Dann kam die Fête de la Musique 2022 ...

Sie hatten zu viele männliche DJs gebucht und durch das „Qenem“-Netzwerk für queerfeministisches Empowerment in der elektronischen Musikszene habe ich mitbekommen, dass sie noch weibliche DJs suchen. Das war vergangenes Jahr mein erster öffentlicher Gig. Ich hab sonst nie Lampenfieber, aber da hatte ich welches.

Weil man direktes Feedback der Feiernden bekommt?

Das ist etwas, was ich auch lernen musste. Es wird immer einzelne Leute geben, die deine Musik oder deine Art nicht mögen. Dem einen ist es zu harter Techno, der andere mag mehr House. Aber bisher hatte ich immer positives Feedback. Auf der Fête haben mich auf jeden Fall zum ersten Mal Leute gehört – und so wurde ich angefragt für andere Gigs.

Sie wurden mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren, sagen aber, Sie hätten schon von klein auf gewusst, dass in Ihnen das Herz eines Mädchens schlägt. Sie sind sehr früh den Weg der Transition gegangen. Werden Sie mit diesem Hintergrund verstärkt für queere Events gebucht?

Nein, ich wurde bisher für alle möglichen Veranstaltungen gebucht – und meistens wegen der Musik, die ich spiele. Heute kann man als LGBTQ-Person eigentlich überall hingehen. Das hat sich in den vergangenen Jahren zum Glück verändert. Gerade in der Technoszene ist die Community sehr aufgeschlossen.

Haben Sie es auch noch anders erlebt?

Auf jeden Fall. Ich freue mich für die Kids, dass man heute auch als Junge geschminkt und im Top feiern gehen kann, ohne die ganze Zeit dumm angemacht zu werden. Leider passiert das vereinzelt immer noch, aber es ist besser geworden. Gerade in den Technoklubs wurde durch die Awareness- Teams, zu denen man gehen kann, wenn man sich belästigt fühlt, sehr viel verbessert.

Hat Pläne: Als DJ würde Miss Jasmina auch gerne eigene Tracks produzieren. © Quelle: Spainjorge

Ist die Tatsache, dass Sie eine Trans-Person sind, immer noch ein tägliches, Sie begleitendes Thema – oder ist es gar kein Gesprächsstoff mehr?

Es ist ein Teil meines Lebens, für den ich mich auch nicht schäme. Aber generell bin ich einfach Jasmina, eine Frau, die Jesus dankbar für ihr Leben ist – und die versucht, mit Jesus das Leben zu meistern. Ich bin angekommen in meinem Leben und fühle mich meistens wohl in meinem Körper. Klar haben wir alle unsere Päckchen zu tragen, aber das gehört einfach zum Leben dazu.

Wie sind Sie auf den DJ-Namen Miss Jasmina gekommen?

Ich hatte früher einen anderen Künstlernamen, der war aber zu lang und kompliziert. Und deswegen wollte ich was Einfaches. Ich bin einfach Jasmina, leider gab es den Namen bei Instagram nicht mehr – also wurde es Miss Jasmina.

Sie sind ein sehr auffälliger Typ, verändern gern die Haarfarbe. Gehört das zu Miss Jasmina dazu?

Ich mag es einfach, meine Outfits und Haarfarben zu verändern. Manchmal habe ich Bock auf Orange, manchmal auf Lila. So kann man visuell auch noch etwas mitliefern als DJ. Ich bin da eben wie Cher (lacht). Man will sich ja wohlfühlen.

Wie alt sind Sie eigentlich?

Die Frage verstehe ich nicht (lacht). 29 Jahre – aber seit gefühlt 200 Jahren.

Sie arbeiten im Büro, Auflegen ist eher ein Nebenjob. Was sind Ihre Ziele?

Ich spiele viel in Hannover, würde mich aber auch sehr freuen, wenn ich über die Stadt hinaus bekannter werden würde. Und ich würde gerne eigene Tracks produzieren. Ich schreibe unglaublich gerne Texte, Ideen sind auf jeden Fall vorhanden. Mir wurde letztens gesagt: „Jasmina, du erfindest dich immer neu.“ Ich bin halt immer in Bewegung und auf der Suche nach neuen Abenteuern. Deshalb schaue ich auch bei Social Media nach neuer Musik oder Styling-Trends.

Haben Sie als DJ Miss Jasmina eine Botschaft, wenn Sie an den Turntables stehen?

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.

In Hannover legt „Miss Jasmina“ am Samstag, 7. Oktober, in der Schwulen Sau (Schaufelder Straße 30a) auf. Infos unter linktr.ee/missjasmina

