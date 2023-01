﻿Trauer am Donnerstag: Darum stehen die Flaggen in Hannover heute auf halbmast

Die Flaggen an den öffentlichen Gebäuden in Hannover wehen am heutigen Donnerstag auf halbmast. Der Grund dafür ist allerdings kein regelmäßiger Gedenktag, sondern es ist aus aktuellem Anlass geschehen. Die Anordnung gilt für ganz Niedersachsen.

In ganz Niedersachsen sind am Donnerstag die Flaggen auf halbmast gesetzt – wie hier bei der Polizeidirektion in der Waterloostraße.

Hannover. Der an Silvester verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am heutigen Donnerstag im Petersdom in Rom beigesetzt. Auch Hannover trauert: Um dem Verstorbenen Respekt zu zollen, sind am 5. Januar die Flaggen an den öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt worden.

Diese Anordnung gilt für ganz Niedersachsen. Den der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, ihre Dienstgebäude ebenfalls halbmast zu beflaggen.

Der Theologe und römisch-katholische Geistliche Joseph Aloisius Ratzinger wurde im April 2005 zum ersten deutschen Papst seit fast 500 Jahren gewählt, als Namen wählte er Benedikt XVI. Knapp acht Jahre später trat er im Februar 2013 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Sein Nachfolger ist der Argentinier Papst Franziskus.

