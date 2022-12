﻿Trauer um „96 Alte Liebe“-Sänger Dete Kuhlmann

Hannover. Er war ein „Hannover-Unikat“: Angehörige, Freunde und vor allem 96-Fans trauern um Sänger Dete Kuhlmann. Seit den Achtzigerjahren war er mit der Partyband Moulin Rouge ein Fixstern der Musikszene, mit vielen Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft auf du und du, und er sang den Soundtrack für die Fans der Roten: Die „Alte Liebe“-Hymne begeisterte oder tröstete – je nach Spielausgang – Zehntausende im Stadion. „Niemals allein, wir gehen Hand in Hand ...“

Am Donnerstag ist Kuhlmann „sanft eingeschlafen“, wie es aus dem Umfeld der Familie heißt. Der Sänger wurde 74 Jahre alt. Von der Bühne allerdings hatte sich der Wennigser bereits seit einigen Jahren zurückgezogen.

Sylvesterparty 2007: Moulin Rouge mit Anca Graterol (l.), Dete Kuhlmann und Andreas Schwarz heizen 400 Besuchern im Barsinghäuser Zechensaal ein. © Quelle: Hönemann

Erschüttert von der Nachricht des Todes erinnern sich Kuhlmanns langjährige Weggefährten und Mitmusiker Anca Graterol und Ossy Pfeiffer. „Er war ein Entertainer, ein Unikat“, sagt Sängerin Graterol, die ab 1981 mit Kuhlmann regelmäßig in der Gruppe Moulin Rouge auf der Bühne stand. Die Party- und Coverband rockte regelmäßig Tausende Fans, etwa beim Maschsee- und Altstadtfest oder beim Stadthallenfest in den Achtzigerjahren, wo sie sich mit internationalen Stars wie etwa Mother’s Finest auf der Bühne abklatschte. Songs wie beispielsweise die Joe-Cocker-Version von „With a little Help from my Friends“ schienen da zuweilen so, als seien sie eigentlich Kuhlmann auf den Leib und die Stimme geschrieben. Mitreißend und großartig.

Anca Graterol und Dete Kuhlmann stehen 2012 beim Rendezvous der Neuen Presse auf der Bühne. © Quelle: Christian Behrens

Kuhlmann hatte das seltene Talent, mit seiner Reibeisenstimme beim Publikum gleichzeitig Herz, Hirn und Hintern zu erreichen: mitsingen, tanzen, Party. „Ich habe 40 Jahre zusammen mit ihm gespielt, er war ein großer Entertainer“, sagt Graterol. Kuhlmann sei zudem ein allen Menschen zugewandter Zeitgenosse gewesen. „Er begegnete Obdachlosen mit dem gleichen Respekt wie Ministerpräsidenten.“ Nicht nur deshalb war er Jahrzehnte in der Stadtgesellschaft überall ein gern gesehener Gast, mit Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Politik gleichermaßen vertraut.

Dete und Ossy singen mit der Mannschaft die „Alte Liebe“ nach dem Aufstieg vor dem Neuen Rathaus

Bei Musikerkollege Ossy Pfeiffer stand Kuhlmann eines Tages im Studio und hatte diesen Song von Martin Hylla und Kai Hoffmann im Gepäck: „96 Alte Liebe“. Sie nahmen ihn gemeinsam auf. Weil er etwas zu hoch führ Kuhlmann war, kennt die Stadt die Version, in der Pfeiffer singt. Kuhlmann allerdings brachte die Hymne zum Verein. Und der machte die erste Textzeile „Niemals allein“ sogar zum Slogan, quasi zu seinem ersten Glaubenssatz. „Wir haben 2017 zuletzt gemeinsam in der Nordkurve live vor dem Spiel gesungen“, erinnert sich Pfeiffer.

Ossy Pfeiffer (l.) und Dete Kuhlmann singen vor der Nordkurve im Stadion die Hymne „Alte Liebe“. © Quelle: Ines Schiermann

Kuhlmann war das, was man einen Vollblutmusiker nennt. Ursprünglich war er Finanzbeamter, aber bald gab er das graue Behördenleben für die Bühne auf. Ein Musikstudium hat er nie absolviert – und auch nicht nötig gehabt. Seine tiefe Musikalität und das große Geschenk dieses ganz besonderen Timbres reichten dicke. Durch sie fand er überall Gehör und hatte Gewicht als eine Stimme der Stadt.

Musiker Oliver Perau – Sänger bei Terry Hoax, als Jazzcrooner Juliano Rossi und mit dem Projekt Klang und Leben oft in Heimen für Demenzpatienten engagiert – sagt über Kuhlmann: „Dete war das, was man ein echtes Urgestein nennt. Es gab keinen in der hannoverschen Musikszene, der nicht irgendwann irgendwas mit ihm zu tun hatte. Er wird fehlen.“

Sänger Heinz Rudolf Kunze („Dein ist mein ganzes Herz“) erinnert sich: „Heiner Lürig (Gitarrist in Kunzes Liveband „Verstärkung“; d. Red. )machte uns schon in den Achtzigerjahren bekannt. Er war dann bei meiner ,Räuberzivil‘-Tournee die Vorgruppe. Er war ein Original, das die Musikszene hier verkörperte und symbolisierte. Eine Rampensau, deren Element die Bühne war. Er gab immer Vollgas, ich werde ihn in bester Erinnerung behalten. Ich werde nie seinen Spruch vergessen, wenn ihm das Publikum zu träge war. Dann sagte Dete: ,Was ist hier los? Party oder Arschlecker?‘ Der Mann wird vermisst werden.“

Von Volker Wiedersheim Christoph Dannowski