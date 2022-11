﻿„Plötzlich waren da keine Herztöne mehr“: Wie ein Bestatter Eltern von Sternenkindern hilft

Gleich zwei Unfälle gab es am Sonnabendmittag in Barsinghausen. In der Kernstadt verletzte sich eine Radfahrerin, die ein von rechts kommendes Auto nicht wahrgenommen hatte. An der Nienstedter Straße in Egestorf stürzte eine E-Scooterfahrerin, die von einer Autofahrerin übersehen wurde.