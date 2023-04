﻿„Sieht nicht aus wie beim Profi, aber hält“: Zwei falsche Handwerker gestehen vor Gericht

Hannover. Als Klempner, Elektriker oder Schädlingsbekämpfer wurden sie zu Kundinnen und Kunden in Not geschickt. Sie verließen die Wohnungen als Betrüger und Diebe: Zwei Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Hannover verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, in der Region Hannover als falsche Handwerker zahlreiche Menschen getäuscht und bestohlen zu haben. Die beiden Gelsenkirchener gaben sich gleich zu Beginn geständig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bahjat O. (31) und Muhammed G. (32) wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl in jeweils fast drei Dutzend Fällen vorgeworfen. Zwischen Februar und Juli vergangenen Jahres sollen sie in der Region Hannover als falsche Handwerker unterwegs gewesen sein. O. und G. wird außerdem vorgeworfen, ihre Arbeiten nur zum Schein oder äußerst schlecht erledigt zu haben.

Falscher Handwerker: „Fachgerechte Arbeit war nie das Ziel“

Denn hauptsächlich ging es den beiden darum, Wucherbeträge für die „Leistungen“ zu berechnen. Außerdem sollen sie Bargeld, Schmuck oder sogar EC-Karten samt Pin von ihren Kundinnen und Kunden gestohlen haben. So sollen die Gelsenkirchener einen Gesamtschaden von mehr als 47.000 Euro verursacht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 31- und der 32-Jährige ließen sich nach der Anklageverlesung ein. O. gestand die meisten Vorwürfe und zeigte Reue. „Ich bin als berufene Fachkraft erschienen. Fachgerechte Arbeit war aber nie das Ziel“, verlas sein Anwalt etwas blumig. Sein Kindheitsfreund und „Kollege“ G. legte sich da deutlich mehr ins Zeug: Er gestand ebenfalls und gab Einblicke in das System der falschen Handwerker.

Hinweise auf Hintermänner der Trickbetrüger

So habe G. seine Arbeit als Hausmeister für eine bundesweit tätige Notrufstelle für Handwerksarbeiten begonnen. Deren Boss sei wiederum ein Geschäftsmann aus Regensburg, der die falschen Handwerker zu den Kundinnen und Kunden vermittele. Weil G.’s Freundin in der Region Hannover lebt, habe er sich aus dem Ruhrpott hierherversetzen lassen. O. sei sein Fahrer und Handlanger gewesen.

Wenig Arbeit für viel Geld: Die falschen Handwerker hatten Wucherpreise von der Kundschaft verlangt. © Quelle: Clemens Heidrich (Symbolbild/Archiv)

Tatsächlich gibt es den dubiosen Notdienstunternehmer aus Regensburg. Er saß bereits in Haft und wurde in mehr als 200 Fällen wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt. Ob und inwiefern die in Hannover Angeklagten und der Regensburger tatsächlich zusammenhängen, ist noch unklar.

Geld abgebucht, EC-Karte gestohlen

G. gab an, 25 Prozent der Einnahmen aus den Aufträgen erhalten zu haben. Die will er sich mit O. geteilt haben. Die tatsächliche Arbeitsleistung sah dann laut Anklage so aus: Ein Garbsener Kunde rief die beiden zu einem Stromausfall. Sie taten nichts, verlangten 1500 Euro und entwendeten die EC-Karte des Betrogenen. Damit hoben sie mehrere Tausend Euro ab. In einem anderen Fall wurde das Duo als Kammerjäger engagiert. In der betroffenen Wohnung versprühten sie Gift, das nicht mal 15 Euro kostet. 489 Euro kassierten sie ab. Für eine Steckdosenreparatur ließen sie einen weiteren Kunden 2000 Euro per EC-Karte zahlen. Auch diese Bankkarte war mit den falschen Handwerkern weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

So geständig sich die beiden Angeklagten am ersten Verhandlungstag gaben – nach der Anklageverlesung packte G. offenbar die (echte) Handwerkerehre: Es sei ja nicht so gewesen, dass sie die Arbeiten überhaupt nicht erledigt hätten – eben nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten. „Tür öffnen – das kann ich“, sagte G. Und: „Rohrbruch kriege ich auch repariert. Sieht nicht aus wie beim Profi, aber hält.“ Zu viele Reklamationen durch die Kundschaft seien ja auch nicht gut fürs Geschäft.

Die Polizei war dem Duo nach einem Hinweis auf die Schliche gekommen. Die Ermittlungen zogen sich über Monate hin. Im vergangenen Herbst wurden O. und G. festgenommen. Das Verfahren wird am 8. Mai fortgesetzt.