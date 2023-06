﻿So hat ein Trickdieb eine Seniorin um ihren Ehering gebracht

Ein Trickbetrüger hat einer 87-Jährigen in Herrenhausen-Stöcken ihren Goldring gestohlen. Dafür tischte er ihr eine Lügengeschichte auf – und floh anschließend samt Beute. Die Polizei Hannover sucht Zeugen.

Hannover. Mit einer dreisten Lügengeschichte hat ein Trickdieb eine Seniorin um ihren Ehering geprellt: Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die 87-Jährige am Sonnabend, 27. Mai, gegen 12.45 Uhr an der Herrenhäuser Straße an.