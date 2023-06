﻿Trickserei bei Bewerbung um Rathaus-Posten: Beraterfirma soll neue Ausschreibung kontrollieren

Kostenfrei bis 08:41 Uhr lesen

Stöbern am 11. Juni

Am Sonntag, 11. Juni, kann man in Letter über den Flohmarkt stöbern – allerdings an neuem Ort. Wegen Bauarbeiten am Kastanienplatz werden die Stände auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule aufgebaut.