﻿Trockenheit in der Region Hannover – die wichtigsten Fragen und Antworten

Hannover. Die Böden sind knüppelhart, Pflanzen lassen ihre Köpfe hängen, Bäume vertrocknen – die lang anhaltende Trockenheit macht der Region Hannover zu schaffen. Eine offizielle Aufforderung zum Wassereinsparen gibt es noch nicht, dennoch sollten die Menschen sorgsam mit dem kostbaren Gut Wasser umgehen. Das hilft auch beim Geldsparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund zehn Prozent der Bäume in Hannover sind durch die Trockenheit schon stark beschädigt, hat die Stadt Hannover ermittelt. Im Einzugsbereich des Wasserverbands Garbsen-Neustadt (WVGN) hat die Dürre schon zu einem deutlich höheren Verbrauch an Trinkwasser geführt. Deshalb ruft der Verband die rund 115.000 betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner in neun Städten und Gemeinden (darunter Teile von Langenhagen, Seelze, Barsinghausen, der Wedemark und Wunstorf) zum Sparen auf.

Grundsätzlich sollten Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover den Wasserhahn nicht so häufig aufdrehen.

Wo kann ich im Alltag Wasser einsparen?

Rasen wässern: Wer seinen Rasen (Beispiel 100 Quadratmeter) täglich sprengt, hat einen Wasserverbrauch pro Woche von etwa 2000 Litern. Auf den Sommer hochgerechnet sind das 40.000 Liter, das hat die Region Hannover errechnet. Tipp: Verzichten Sie auf das Bewässern, der Rasen kann das ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gartenpool: Schon ein Pool von drei Metern Durchmesser und 75 Zentimetern Höhe fasst 5000 Liter. Wer alle zwei Wochen das Wasser austauscht, zahlt mindestens 100 Euro dafür. Tipp: Für das Geld gibt es schon eine Familien-Saisonkarte im Freibad um die Ecke.

Händewaschen: Wer beispielsweise den Wasserhahn beim Händewaschen ausmacht, während er sich die Hände einseift, kann rund 15 bis 20 Liter pro Waschgang sparen, erklärt der BUND. Gleiches gilt für die Dusche – wer sich einseift oder einshampooniert, sollte das Wasser lieber abdrehen. 20 bis 25 Prozent Wasser können bei einer durchschnittlich langen Dusche so eingespart werden.

Regentonne: Statt Trinkwasser aus dem Hahn zu nutzen, lohnt es sich, Regenwasser zum Wässern von Pflanzen zu nutzen. Nach Berechnungen der „Klimanauten“ der Heinrich-Böll-Stiftung sammeln sich durch ein durchschnittliches Dach etwa 70.000 Liter Regenwasser pro Jahr. Umgerechnet wären das 365 Regentonnen.

Gerade im Bezug auf die aktuellen Dürre- und Hitzezustände finden sich zahlreiche Tipps und Aufrufe zum Wassersparen, ob im Badezimmer oder im Garten.

Hilft Wassersparen gegen die regionale Knappheit?

„Wasser wird immer regional gewonnen und auch regional verbraucht“, erklärt Karsten Rinke, Leiter des Departments Seenforschung am Helmholtz-Institut für Umweltforschung. Ob das Trinkwasser knapp wird, hängt also von der Situation vor Ort ab. Rinke nennt als Beispiel ein Dorf, das aus einer Talsperre mit Wasser versorgt wird: „Wenn die Talsperre leer ist, muss im Dorf gespart werden.“ Genauso verhält es sich mit dem Grundwasserspiegel einer Gegend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Welche Folgen hat die Trockenheit für die Landwirtschaft?

Die anhaltende Trockenheit macht sich auch in der Landwirtschaft bemerkbar. Sie bedeute Stress für Pflanzen, die nicht so tief wurzeln oder erst kürzlich angepflanzt wurden wie etwa Zuckerrüben, sagt Agrarmeteorologe Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die tieferen Bodenschichten unter 60 Zentimetern seien dank des vielen Regens im Frühjahr allerdings noch gut durchfeuchtet, sodass tiefer wurzelnde Pflanzen derzeit noch gut versorgt seien, etwa Weinreben oder Obstbäume.

Um Grundwasser zu schützen, werden Landwirte in manchen Bundesländern zur Kasse gebeten, wenn sie Wasser für die Land- oder Forstwirtschaft entnehmen, etwa in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und dem Saarland. In anderen Bundesländern wird über diese Maßnahme nachgedacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Bauernverband hält man davon erwartungsgemäß wenig. „Mit zusätzlichen Gebühren würden die Lebensmittelpreise noch weiter steigen“, sagt der Referatsleiter für Ackerbau beim Deutschen Bauernverband, Johann Meierhöfer.

Wie gefährlich ist die Dürre für die Wälder in der Region Hannover?

Durch die Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden extrem. Zustände wie im Harz lassen sich offenbar auch für die Region Hannover nicht ausschließen, in den Harz-Wäldern musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr mehr als 300-mal zu Löscheinsätzen ausrücken. „Diesen Trend wird es auch hier geben“, mein der Umweltdezernent der Region Hannover, Jens Palandt (Grüne). In der Region Hannover sollen jetzt Waldbrandbeauftragte dabei helfen, die Feuergefahr in der Eilenriede und in den Wäldern des Umlands zu verringern. Im Notfall sollen sie die Feuerwehr unterstützen.

Hilfe für Straßenbäume: Wer will, kann mit der eigenen Gießkanne aktiv werden. © Quelle: Sebastian Gollnow

Sollen Anwohner die Straßenbäume gießen?

Das bleibt jedem selbst überlassen, Eigeninitiative kann aber helfen. Die Stadt Burgdorf hat ihre Bewohnerinnen und Bewohner sogar aktiv zur Mithilfe aufgerufen, verteilt auch Wassersäcke für die Bäume im Bürgerbüro. Die sind allerdings nicht immer zweckmäßig: So kann der Inhalt durch Pilze verunreinigt werden. Außerdem gewöhnen sich die Bäume daran, dass das Wasser immer von oben kommt – und richten ihre Wurzeln in Richtung Oberfläche.

HAZ