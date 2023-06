Ein Hauch von Bares für Rares

HAZ-Leserschaft kann Schätze von TV-Experten in Hannover schätzen lassen

Wendela Horz und Detlev Kümmel unterscheiden für das ZDF Trödel von echten Schätzen. Nun kommen sie in den Literarischen Salon. Die HAZ und das Salon-Team bieten am Montag dazu Schätze-Einschätzung an.