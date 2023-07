﻿Trockenheit und Bewässerung: Das sagen HAZ-Leserinnen und -Leser zu dem Thema

Günter Hosbach aus Hannover: Allgemeinverfügung nicht klug durchdacht

Zum Thema „Rasen sprengen in Hannover: Wann ist gießen jetzt erlaubt?“ vom 6. Juli:

Wasser zu sparen ist vernünftig – dies wird wohl niemand bestreiten. Jedoch wirft die Allgemeinverfügung der Region Hannover einige Fragen auf. Da werden private Nutzer von Wasser, die ihren Garten vor dem Austrocknen bewahren wollen, durch die Androhung einer völlig überzogenen Strafe von bis zu 50.000 Euro kriminalisiert. Dabei sind sie es, die mit viel Mühe dafür sorgen, dass Hannover noch halbwegs grüne Oasen vorhält, während Stadt und Region Hannover es zulässt, dass auch die letzte grüne Wiese noch bebaut und die Flächen dadurch versiegelt werden. Und dann noch eine solche Allgemeinverfügung, die nicht durch fachliche Information an die Vernunft der Gärtner appelliert, sondern deren Gießverhalten reglementiert. Da werden die Gießzeiten vorgeschrieben, aber nur, wenn am Flughafen in Langenhagen das Thermometer mindestens 24 Grad Celsius anzeigt. Wie sollen wir das denn genau in Erfahrung bringen? Im Flughafen anrufen oder gleich bei der Region nachfragen?

Die Allgemeinverfügung wird ad absurdum geführt, sofern das Befüllen privater Swimmingpools sowie das Autowaschen in der Mittagssonne weiterhin erlaubt bleiben. Und auch von einem Appell zum Wassersparen an die Großverbraucher und die Industrie habe ich nichts gehört. Günter Hosbach, Hannover

Gisela Wietschorke aus Hannover: Reglementierung ist kontraproduktiv

Der Schuldige ist im Zweifel ein Gartenfreund, während auf einigen Grundstücken weiterhin ein überdimensionierter Pool steht, der aber vom Verbot ausgenommen ist. Ich weiß nicht, ob man es nicht merken will, genau diese Verbote – Steingärten, Rauchen im Auto, Süßigkeitenwerbung etc. – treiben die Bürger dahin, wo man sie nicht haben möchte.

Man sollte mit Geboten arbeiten, im Zweifel hilft der gesunde Menschenverstand oft viel weiter – sonst fragt demnächst noch jemand, ob man zwei- oder dreilagiges WC-Papier verwendet und wie viel davon.Gisela Wietschorke, Hannover

Achim Bothmann aus Hannover: Es gibt genügend Sparpotenzial

Zum Thema „Noch nie gab es im Juni so viele Sommertage“ vom 3. Juli:

Viele Menschen verstehen inzwischen, dass Wasser sehr wertvoll ist. Doch einige scheint dieser Umstand immer noch nicht zu interessieren. Denn wir sehen Rasensprenger, die stundenlang in der prallen Sonne laufen. Ein Großteil dieses Wassers verdunstet sofort wieder. Es ist also richtig, so etwas künftig mit Bußgeldern zu belegen. Wie schaut es aber bei Golf- oder Fußballplätzen aus? Auch hier muss ein Umdenken erfolgen. Der Fußball rollt auch auf trockenem Rasen. Besser nachvollziehbar ist, dass Landwirte Wasser aus Flüssen, Kanälen und Seen entnehmen dürfen, um ihre Felder zu sprengen.

Möglichkeiten, Wasser zu sparen, gibt es, man könnte Trockentoiletten betreiben oder Wasser beim Duschen für die Toilettenspülung auffangen. Man kann auch kürzer duschen. Duschwasser fange ich auf und verwende es zum Gießen des Gartens – zum Waschen nutze ich Wascherde, keine Tenside. Mit Luxus hat das nichts zu tun. Wir müssen umdenken. Auch in der Industrie müssen andere Maßstäbe angelegt werden. Menschen in südlicheren Teilen dieser Welt wären froh, wenn sie täglich zwei bis drei Liter Wasser zur Verfügung hätten, um es zu trinken.

Achim Bothmann, Hannover

Gisela Menne aus Pattensen: Industrie hat größere Lobby als Landwirte

Zum Thema „Der Wasserverbrauch auf Niedersachsens Feldern verdoppelt sich bis 2030“ vom 7. Juli:

Wieder einmal sind die Bauern die Prügelknaben der Nation. Auf die Landwirtschaft entfallen 2,2 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs. Das ist marginal gegenüber dem Energieverbrauch der chemischen Industrie. Ist deren Lobby mächtiger als die der Bauern?

Wir brauchen Energie und chemische Produkte. Und was ist mit Nahrungsmitteln? Die können wir aus China, Afrika und Südamerika einfliegen lassen. Dann sind wir auch in dem Punkt abhängig – und über den ökologischen Fußabdruck reden wir lieber nicht. Gisela Menne, Pattensen

Anke Nieber aus Hannover: Vorschrift ist nicht gerecht

Zum Thema „Ohne Vorsorge drohen leere Reservoire“ vom 11. Juli:

Warum werden den Landwirten und Gartenbesitzern Vorschriften gemacht, wenn gleichzeitig Hausbesitzer eine Genehmigung zum Bau eines Swimmingpools bekommen? Wenn irgendwann das Wasser allgemein rationalisiert wird, ist das Geschrei groß. Anke Nieber, Hannover

Tennisplätze: Die meisten müssen bei Trockenheit gewässert werden. © Quelle: Julia Moras

Andreas Schwanitz aus Seelze: Froh über Nachwuchs im Verein

Zum Thema „Wasserverbot: Vereine am Limit“ vom 14. Juli:

Die Tennisplätze beim TuS Davenstedt und den allermeisten anderen Vereinen bestehen aus Ziegelmehl und nicht aus Sand oder Asche. Zum Erhalt der Oberflächenfestigkeit muss der Platz vor dem Spiel gewässert werden, sofern er zu trocken ist. Das geschieht bei uns mit einem Handsprenger und dauert etwa fünf Minuten pro Stunde während des Spielbetriebs.

Zwei Dinge bereiten uns Sorgen: Das Jugendtraining beginnt wochentags ab 15 Uhr. Wie soll es zuverlässig organisiert werden, wenn das Thermometer in Langenhagen von 23,9 auf 24,1 Grad Celsius umspringt? Wir sind froh über jeden jungen Menschen, den wir vom Computer weg auf den Sportplatz kriegen. Sollen wir die Kids wieder nach Hause schicken? Zweitens organisieren wir zur Finanzierung der Jugendarbeit Tagesturniere von 9 bis 20 Uhr. Mit einer siebenstündigen Unterbrechung ist das nicht mehr machbar. Die Spieler kommen aus ganz Niedersachsen. Soll ich die Turniere im Vorfeld absagen, aus Angst, dass sie gar nicht stattfinden können?

Ich bitte die Verantwortlichen, hier eine Ausnahme zu machen.Andreas Schwanitz, Spartenleiter beim TuS Davenstedt, Seelze

Bernward Happe aus Gehrden: Welche Sorge wiegt schwerer?

Deutschland macht sich Sorgen. Meine Nachbarin macht sich Sorgen, ob ihre Sozialhilfe trotz Inflation reicht. Mein Sohn macht sich Sorgen, weil sein Betrieb in Konkurs gegangen ist. Mein Freund macht sich Sorgen, ob er angesichts der Energiepreise seinen Kindern künftig eine warme Wohnung bereitstellen kann.

Doch nun auch noch das: Die Sportvereine machen sich Sorgen, weil sie ihren Rasen nicht mehr sprengen können – das ist bitter ...Bernward Happe, Gehrden

Bernd Frömelt aus Hannover: Golfplätze bieten Lebensraum für Tiere

Zum Thema „Angriff auf die Golfplätze“ vom 10. Juli:

Als Golfer war ich schon vor einigen Jahren angenehm davon überrascht, dass gerade Lokalpolitiker der Grünen und Umweltverbände die Golfplätze als Biotope und Lebensraum für Tierarten wie Feldhasen, Greifvögel etc. gelobt haben.

Golfplätze haben oft eigene Wasserreservoirs, die Lebensraum für Tiere bieten und gleichzeitig für die Bewässerung des Golfplatzes verwendet werden. Und selbstverständlich müssen sich diese Plätze an die Bewässerungsregeln der Region halten. Dass sich das Golfspielen nur Wohlhabende leisten können, ist immer wieder ein klischeehaftes Vorurteil. Bernd Frömelt, Hannover

Michael Andritzky aus Hannover: Betreiber nutzen eigenes Wasser

Die Forderung der Grünen, Golfplätze nicht mehr zu bewässern, zeugt von wenig Sachverstand. Viele Golfplätze nutzen für die Bewässerung eigenes Wasser, das in oberirdischen Rückhaltebecken das ganze Jahr über gesammelt und dem Gelände wieder zugeführt wird. Michael Andritzky, Hannover

