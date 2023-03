﻿Trotz gestiegener Preise: Hannoveraner freuen sich auf die Eissaison

Hannover. Seit dem 20. März ist offiziell Frühling – und mit den ersten etwas wärmeren Tagen zieht es die Menschen aus Hannover wieder in die Eisdielen. Diese Besuche werden jetzt allerdings teurer als im vergangenen Jahr: Als Folge der Inflation haben fast alle Eisläden die Preise angehoben – manche verlangen jetzt 2 Euro pro Kugel. Andere haben dagegen moderat nur erhöht.

Giuseppe Dall’Asta von „Massimos Eiscafé“ am Aegi hat zum Beispiel einen Kompromiss gefunden: Die einzelne Kugel kostet statt 1,50 Euro im vergangenen Jahr jetzt 2 Euro. Wer jedoch mindestens zwei nimmt, zahlt den gleichen Preis wie im Jahr zuvor: 1,50 Euro pro Kugel.

Auf den Sommer freut sich Dall’Asta trotz der Inflation – auch wegen der noch schlechteren Zeiten, die die Branche durchlitten hat: „Jetzt, wo wir kein Corona mehr haben und ich nicht mehr jeden Tisch mit dem Zollstock aufstellen muss, ist alles wieder schön.“

Aufregende Sorten bei „Birne und Beere“

„Birne & Beere“ überzeugt zunächst mit selbst gemachtem Eis, frei von Fertigerzeugnissen und in exotischen Sorten, die zum Probieren einladen. Die Zutaten stammen ausschließlich von regionalen Produzenten, und auch Veganer kommen hier auf ihre Kosten. Inhaber Julian Rakowski betreibt zudem zwei Eisbikes, die entweder im Stadtgebiet unterwegs sind oder für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage gebucht werden können.

Die Preissteigerungen treffen auch ihn– er gibt jedoch an, dass er es bisher schafft, diese nicht an die Kunden weiterzugeben. Stattdessen ist lediglich das Buchen der Eisbikes etwas teurer geworden. Wenn diese nicht auf privaten Veranstaltungen unterwegs sind, können Interessierte über die Website in Echtzeit verfolgen, wo die Bikes gerade stehen und so etwa für ihre Radtour einen Stopp am Stand einplanen.

Verkauft wird das Eis hier in Portionen statt in Kugeln, wobei die kleine Portion 2,40 Euro kostet und Kunden zwei Sorten wählen dürfen. Bei den größeren Portionen können auch mehr Sorten gewählt werden, und wer sein Eis gerne auf dem Sofa isst, kann auch kleine Eiseimer zum Mitnehmen erwerben.

Bereitet Eis mit Sorgfalt zu: Julian Rakowski, Betreiber von „Birne & Beere“ in der Calenberger Straße. © Quelle: Marlon Melzer

Nachdem sich das Geschäft in den vergangenen Jahren auf den Außerhausverkauf und das Eisbike beschränkte, ist in dieser Saison auch der Laden an der Calenberger Straße wieder offen. Bis Mai möchte der Inhaber seine Terrasse zudem vergrößern. Eine weitere Besonderheit: Rakowski bietet Kurse an, in denen Kundinnen und Kunden bei einem bunten Abend lernen, wie sie selbst Eis zubereiten können.

Außergewöhnliches Konzept bei der „Nicezeit“ in Linden

Auch das noch recht junge Eiscafe „Nicezeit“ in Linden hebt sich in vielerlei Hinsicht von klassischen Eisdielen ab. Der größte Hingucker ist dabei der offene Showroom. Hier wird für alle Gäste sichtbar hinter einer großen Scheibe Eis zubereitet – aus reinen Rohstoffen und frei von Farbstoffen, Fetten und Ähnlichem, wie Betreiber Jan Ziehme berichtet: „Die Kinder lieben es, in die Schauküche zu schauen, Erwachsene allerdings auch.“ Und tatsächlich: Gleich mehrere Kinder kleben wie gebannt vor der Scheibe und beobachten die Herstellung.

Im Showroom: Malte Modrow, Ariobarziv Fakhaer und Jan Ziehme bei der „Nicezeit“. © Quelle: Marlon Melzer

Obwohl die allgemeinen Preissteigerungen auch ihm zu schaffen machen, wird noch dieses Jahr eine zweite Filiale an der Podbielskistraße 6 eröffnet. Ein Eisbike, ähnlich wie das von „Birne & Beere“, hat das Team bei gutem Wetter zudem auch auf der Straße oder bei Veranstaltungen im Einsatz.

Mit Aktivkohle gefärbte Waffel: Jan Ziehme, Inhaber von „Nicezeit“, macht ungewöhnliche Angebote. © Quelle: Marlon Melzer

Die Standardkugel kostet hier 1,60 Euro. Ein Preis allerdings, den Ziehme wohl nicht halten wird. Die Zutaten seien teurer geworden, und ihm ist wichtig zu betonen, dass auch die Mitarbeiter fair bezahlt würden – wohl keine Selbstverständlichkeit in der Branche.

Einzelne Sorten sind bereits teurer. Die Aufschläge sind allerdings keine Seltenheit, sondern inzwischen in den meisten Eisdielen Realität. Pistazien etwa seien im Preis schlichtweg so gestiegen, dass Eisdielen es sich nicht mehr leisten könnten, das Endprodukt zum gleichen Preis wie etwa Stracciatella anzubieten, so Ziehme.

Klassisches Eis auf der Limmerstraße

Bereits seit 2004 existiert das Eiscafé „Da Beppo“ an der Limmerstraße. Das Café profitiert vor allem von seiner Lage: Sobald sich die Sonne zeigt, sind die Terrassen auf der beliebten Bummelstraße bis auf den letzten Platz voll.

Klassiker an der Limmerstraße: Christina Santos vom Eiscafé „Da Beppo“. © Quelle: Marlon Melzer

Vor 20 Jahren kostete die Kugel hier 50 Cent – etwas später dann 60 Cent. Heute muss man pro Kugel 1,50 Euro hinlegen, vergangene Saison waren es noch 1,30 Euro. Betreiberin Christina Santos ärgert sich selbst, dass diese Erhöhungen nötig sind. Man habe aber gar keine Wahl und befürchtete auch, dass die Preise dazu führen könnten, dass Kunden nun wegblieben. Das sei bisher allerdings nicht der Fall – die Kunden würden auch bei 1,50 Euro zugreifen. Sie freue sich jedenfalls auf die Saison und das bald hoffentlich bessere Wetter.

Einige sind verständnisvoll, andere schimpfen

Auf der Lister Meile ist die Preissteigerung besonders spürbar. 1,50 Euro kostete die Kugel hier vergangenes Jahr – jetzt sind es 2 Euro. Vorm „Eiscafé San Marco“ sitzt Juan Waidelich. Dass sein Becher mit vier Kugeln acht Euro gekostet hat, trübt seine Stimmung nicht, er kann die Teuerungen verstehen.

Gut gelaunt trotz Teuerung: Juan Waidelich lässt sich in der Lister Meile von den Preisen nicht die Stimmung verderben. © Quelle: Marlon Melzer

Bianca Kreipe mit ihren beiden Kindern hingegen haben die höheren Preise erschreckt: „Ich war ganz schön geschockt: zwei Euro pro Kugel.“ Für die Kinder bezahle sie das natürlich, aber der Preissprung sei schon deutlich bemerkbar. Ein Passant legt eine kleine Tirade hin. Vom Eispreis bis hin zu einer Pizza, für die der Herr knapp 15 Euro bezahlen sollte: Er ist wütend und fragt sich, wo das hinführen soll. „Bei den Preisen kaufe ich mir lieber eine Box bei Aldi und löffele das Eis zu Hause.“

Andere Hannoveraner nehmen die Preissteigerungen gelassener – und ärgern sich dennoch. Carmen König hat sich zum Schlendern über die Meile ein Eis gekauft – ebenfalls für zwei Euro pro Kugel. Das sei zumindest ein Preis, bei dem man nun vielleicht seltener ein Eis kaufe, was schade sei.

Lorenzo vom „Eiscafé San Marco“ erklärt, dass er den Unmut der Leute allzu gut verstehe. Aber den Betrieben seien eben auch die Hände gebunden. Er erzählt von einer gigantischen Steigerung der Stromkosten, die bei 14 Kühltruhen enorm ins Gewicht falle; gestiegener Miete, höheren Eispreisen im Einkauf und Gehältern nach der Erhöhung des Mindestlohns. Selbst der Kaffee, den sie hier aus Italien bestellen, sei im Kilopreis von 17 auf 23 Euro gestiegen – seit dem vergangenen Jahr.