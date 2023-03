﻿Trotz Krebs im Klassenzimmer: Wie ein Avatar dem 13-jährigen Hannes in Hannover hilft

Die Diagnose Krebs stellt das Leben auf den Kopf. Nicht zuletzt verhindert die Erkrankung bei jungen Menschen die Teilnahme am Schulunterricht – doch dafür gibt es an der MHH jetzt eine Lösung: Mittels moderner Technik können die Schüler vom Krankenbett aus am Unterricht teilnehmen.

Hannover. Hannes (13) hat Krebs, Leukämie. Seit sieben Monaten ist er jetzt schon in Behandlung, in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Zur stationären Betreuung ist er dort aber nur ab und zu, wenn es ihm mal schlechter geht, oder Chemotherapien anstehen, erzählt sein Vater. Damit Hannes aber auch in diesen Phasen den Anschluss in der Schule behält, hat er seit einiger Zeit einen kleinen Stellvertreter im Klassenzimmer: Durch eine Art Mini-Roboter, auch Avatar genannt, kann der Gymnasiast trotz Erkrankung am Unterreicht teilnehmen: „Eine tolle Bereicherung“, wie der Siebtklässler erzählt.

Tablet an, App auf, einloggen und hinein in den Unterricht: So betritt Hannes am Freitagvormittag mit leichter Verspätung unauffällig das Klassenzimmer. Innerhalb weniger Augenblicke nach dem Einloggen ertönt die Stimme des Lehrers aus dem Tabletlautsprecher, zeitgleich schaltet sich im Schulraum der Avatar aus weißem Plastik ein, aus zwei Teilen besteht der thermomix-ähnliche Roboter, ein ovaler Kopf fußt auf einem rechteckigen Fundament.

Hannes (13) verfolgt den Unterricht am Tablet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn Hannes sich einloggt, erwacht der Avatar zum Leben: Der Kopf stellt sich aufrecht, eine LED-Schicht an der Kopfdecke erleuchtet in blau, und aus weißen Punkten formt sich ein Augenpaar. „Das war am Anfang ein bisschen ungewohnt, sonst saß Hannes ja immer persönlich da“, berichtet Klassenkamerad Jona. Ein gleichwertiger Ersatz sei der Avatar deswegen nicht. Dennoch: „Es ist schön, weil man so mit Hannes reden kann, ihm Sachen erklären kann“, berichtet der Mitschüler. Hannes selbst stimmt ihm zu: „Der Avatar ist eine tolle Bereicherung, so kann ich auch mit den Leuten sprechen.“

Und der Avatar kann noch mehr: Abgesehen von Mikrofon und Lautsprecher besitzt der Plastikroboter auch eine kleine Knopfkamera. Hannes kann seinen Lehrkräften und Klassenkameraden also nicht nur zuhören und mit ihnen sprechen, sondern das Klassengeschehen auch mit eigenen Augen verfolgen. Das Praktische: Der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen, Hannes kann die Blickrichtung des Avatars mittels App auf seinem Tablet steuern.

Ermöglicht fünf krebskranken Kindern die Arbeit mit dem Avatar: Der Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V., hier Geschäftsführerin Frederike Ludwig-Lück. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kosten: 4.000 Euro

Die Finanzierung des Avatars übernimmt der Verein für krebskranke Kinder Hannover. Fünf Stück sind momentan an der MHH im Umlauf, jeder davon kostet an die 4000 Euro. In ganz Niedersachsen seien nur 25 Stück im Einsatz, im norddeutschen Raum wohl etwas unter 100, berichtet Geschäftsführerin Frederike Ludwig-Lück. Die Mini-Roboter können nicht nur den Lernprozess während der Erkrankung unterstützen, sondern halten vor allem auch die sozialen Kontakte im und außerhalb des Unterrichts aufrecht: „Der Avatar kann auch mit auf Klassenfahrt, mit nach Hause, ins Kino oder ins Theater“, erzählt Ludwig-Lück. Wie viel auch Hannes das bedeutet, merkt man, wenn er über seine Mitschüler spricht: „Die 7b ist die beste Klasse“, sagt er.