﻿Trotz Üstra-Streik: Hannovers Kinder müssen Freitag in die Schule

Der Üstra-Streik am Freitag, 3. März, bedeutet kein Homeschooling für Kinder und Jugendliche in der Region Hannover. Der Unterricht finde trotzdem in Präsenz statt, heißt es seitens der Schulleitungen. Auch das Kultuministerium verzichtet auf eine entsprechende Ansage für Distanzunterricht.

Schulbank drücken: Trotz Streik am Freitag halten die Schulen in Hannover am Präsenzunterricht fest.

Hannover. Der Üstra-Streik am Freitag, 3. März, in Hannover bringt nicht nur den Alltag vieler Pendlerinnen und Pendler durcheinander. Auch die Kinder und Jugendlichen müssen trotz des Ausfalls des öffentlichen Nahverkehrs in die Schule. Homeschooling wird nicht angeboten, die Schulleitungen halten den direkten Unterricht in den Klassenräumen für möglich – genau so war es bereits beim ersten Verdi-Warnstreik am 21. Februar der Fall.

Der Wegfall der Schülerbeförderung bedeute keine Probleme. Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr hätten schon in den vergangenen Jahren nicht zu Schwierigkeiten geführt, sagt etwa Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg: „Dann wurde das Fahrrad genutzt oder das Elterntaxi aktiviert.“ Michael Schneemann von der Goetheschule rechnet wegen des Streiks allerdings sehr wohl mit deutlichen Einschränkungen im allgemeinen Schulbetrieb, nicht aber im Bereich des Unterrichts, da Lehrkräfte als Beamte ja nicht streiken dürften.

Schulen: Direkter Unterricht sehr wichtig

Auch Gregor Ceylan von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Hemmingen schätzt, dass die neuerlichen Streikauswirkungen nicht so gravierend sein dürften. Keine Schule plant von vornherein die Kinder im Homeschooling zu lassen: „Fernunterricht flächendeckend scheint uns hier übertrieben zu sein“, sagt Ceylan, „auch weil wir das mangels Glasfaserverbindung noch nicht umsetzen können.“

Die Corona-Zeit habe zudem gezeigt, dass Unterricht in der Schule und in Interaktion sehr wichtig seien. Sollten es aber Schülerinnen und Schüler wegen des Streiks nicht zur Schule schaffen, könnte man ihnen natürlich den Lernstoff und Aufgaben problemlos über die Schülerplattform Iserv zur Verfügung stellen, sagt Jasper Elter, stellvertretender Leiter der KGS Wennigsen. Seit der Pandemie sei das geübte Praxis. Das Kultusministerium werde die Schulen nicht auffordern, ihre Schüler vorsichtshalber zu Hause zu unterrichten, stellt auch Sprecher Sebastian Schumacher klar.

Streik: Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Durch den Streik fahren am gesamten Freitag weder Busse noch Stadtbahnen der Üstra. Auch bei Regiobus kommt es zum Ausfall einzelner Verbindungen und Linien, die von den Hannoverschen Verkehrsbetrieben durchgeführt werden. Die Arbeitnehmerseite fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber bieten momentan fünf Prozent in zwei Schritten, dazu eine Einmalzahlung im Wert von insgesamt 2500 Euro und Nachbesserungen beim Weihnachtsgeld. Verdi bezeichnet dies als „Frechheit“.