﻿Schüsse aus dem Dunkeln: Wie der Mord an zwei Polizisten Hannover erschüttert

Hannover. Hannover im Herbst 1987. Der Mord an zwei Polizisten erschüttert die Öffentlichkeit. Die Beamten Ulrich Zastrutzki und Rüdiger Schwedow werden kaltblütig erschossen. Der Schütze ist ein Schwerkrimineller: Dirk D. Er und seine Komplizen, die Berufsverbrecher Wolfgang S. und Klaus-Detlef B., können zunächst flüchten. Das Verbrechen in der Brabeckstraße im Stadtteil Kirchrode liegt zwar schon fast 36 Jahre zurück, ist aber immer wieder aktuell – zuletzt 2022, als ein 29-jähriger Oberkommissar und eine Polizeianwärterin, 24 Jahre alt, im rheinland-pfälzischen Kusel von einem Jagdwilderer kaltblütig ermordet wurden.

Es ist gegen 17.30 Uhr, als am 22. Oktober 1987 beim Kriminaldauerdienst der Polizei in Hannover das Telefon klingelt. Ein anonymer Anrufer meldet an jenem Donnerstag verdächtige Beobachtungen in einer Werkstatt in Kirchrode. Drei Männer arbeiten stets nach Feierabend in einem Gebäude an der Brabeckstraße an einem Wagen. Unter ihnen sei auch der entflohene Strafgefangene Wolfgang S. Nur etwa eine Stunde später sind zwei Polizisten tot: Zastrutzki und Schwedow – damals 36 und 39 Jahre alt – werden erschossen.

Erschossen: Polizist Ullrich Zastrutzki. © Quelle: privat

Was am 22. Oktober 1987 so harmlos beginnt, entwickelt sich innerhalb einer Stunde zur Tragödie: Gegen 18.30 Uhr rollt ein blauer Audi 100 Quattro langsam auf das Tor der Werkstatt in Kirchrode zu. In dem Wagen sitzen Wolfgang S., Dirk D. und Klaus-Detlef B., allesamt vorbestrafte Schwerverbrecher. Um den Zugriff durchzuführen, rufen die eingesetzten Polizisten routinemäßig das Zivilstreifenkommando – die Vorgängerorganisation des heutigen Spezialeinsatzkommandos, kurz: SEK – zur Unterstützung.

Erschossen: Polizist Rüdiger Schwedow. © Quelle: privat

Wenig später entschließt sich das Tätertrio, aus Kirchrode zu verschwinden. Der Audi verlässt die Werkstatt. Kurz darauf steigen Dirk D. und Wolfgang S. aus, gehen die Brabeckstraße entlang. Die Beamten Zastruki und Schwedow gehen ihnen nach, sie wollen die Männer kontrollieren. Und dann passiert das Unerwartete: Ohne Vorwarnung eröffnen die Gangster das Feuer. Ein weiteres Einsatzfahrzeug verfolgt den flüchtenden Klaus-Detlef B. am Steuer des Audi.

Opfer sterben noch am Tatort

Im Kugelhagel brechen Zastruki und Schwedow zusammen. Beide sterben am Tatort. Dirk D., der geschossen hat, und Wolfgang S. können flüchten.

Tatort: Nach dem Verbrechen in der Brabeckstraße sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Mördern ihrer beiden Kollegen. © Quelle: Rainer Dröse

Nur rund 15 Stunden später wird Klaus-Detlef B. entdeckt – tot. Er hat sich in der Straße Rote Reihe im hannoverschen Stadtteil Calenberger Neustadt selbst erschossen. Dann entdeckt die Polizei, wo sich Dirk D. und Wolfgang S. versteckt halten: in einer Wohnung an der Wunstorfer Straße im Stadtteil Limmer. Die Beamten warten, bis die Verbrecher das Haus verlassen. Dann schnappt die Falle zu. Die Kriminellen werden festgenommen.

„Automaten-König“: Entführung geplant

Die Polizei kann später feststellen, was das Verbrecher-Trio eigentlich plante: Die Männer wollten den (Spiel-)„Automaten-König“ von Hannover, Horst-Adolf Freise, entführen, um Lösegeld zu erpressen.

Trauerfeier in der Marktkirche: 1500 Menschen nehmen Abschied von Ullrich Zastrutzki und Rüdiger Schwedow. © Quelle: Andre Spolvint

Am 29. Oktober 1987 nehmen in der Marktkirche fast 1500 Menschen Abschied von den toten Polizisten – darunter der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht. Schwedow hätte an diesem Tag seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Dirk D. und Wolfgang S. werden etwa ein Jahr später zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen eines Formfehlers muss der Richterspruch gegen S. aufgehoben werden. 1990 bekommt er erneut lebenslänglich.

Schüsse aus dem Dunklen Alles zu dem spektakulären Verbrechen in Hannover-Kirchrode und warum sich einmal im Jahr das SEK und weitere Menschen am Gedenkstein am damaligen Tatort versammeln, hören Sie in der Folge „Schüsse aus dem Dunkel – die Polizistenmorde in der Brabeckstraße“ des Erfolgspodcasts „True Crime Hannover“. Am Mikrofon sitzen unsere Redakteurin Britta Mahrholz und Hannovers früherer Polizeipräsident Volker Kluwe. Er hatte das Amt bis 31. März 2023 das Amt inne und befindet sich inzwischen im Ruhestand. Der 67-Jährige kannte die beiden getöteten Kollegen persönlich. Er schildert unter anderem, wie ihm damals zumute war, als er hörte, dass Ulrich Zastrutzki und Rüdiger Schwedow ermordet wurden. Kluwe berichtet auch, weshalb ihm das Verbrechen heute noch unter die Haut geht. Ebenfalls zu Wort kommt Rainer Bruckert. Der inzwischen pensionierte Kripobeamte, der zuletzt beim LKA Niedersachsen arbeitete, führte damals ein Mobiles Einsatzkommando (MEK), das dabei war, als nach den Polizistenmördern gefahndet wurde und sie festgenommen wurden. Weshalb er sich an jedem 22. Oktober den Terminkalender freihält und was er an diesem Tag macht, erzählt er in „Schüsse aus dem Dunkeln – die Polizistenmorde in der Brabeckstraße“.

Geiselnahme in der JVA

Im Oktober 1991 nimmt Dirk D. gemeinsam mit drei Komplizen in der Justizvollzugsanstalt Celle Vollzugskräfte als Geiseln. Ihnen war es im Knast gelungen, sich selbst Waffen zu basteln – darunter ein aus einem Stuhlbein und Eisenteilen hergestelltes Gewehr, das mit Schrauben und Bleikügelchen als Munition geladen war. Der Schwerkriminelle und seine Mitgefangenen fordern neben einem Fluchtauto auch 2 Millionen D-Mark (aufgeteilt in verschiedene Währungen) Lösegeld. Es beginnt eine tagelange Verfolgungsjagd durch halb Deutschland.

Dirk D. wird in der Nähe von Karlsruhe an einer Tankstelle wieder gefasst: Bei einem Schusswechsel wird er lebensgefährlich verletzt, überlebt aber. Gegen ihn werden weitere zwölf Jahre Haft verhängt. Inzwischen haben Dirk D. und Wolfgang S. ihre Strafen verbüßt. Beide sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

