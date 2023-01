﻿Der Mörder lauerte in ihrer Wohnung: Die Geschichte von Sophie N. aus Hannovers Südstadt

Mit allen erdenklichen Mitteln stellte Patrick S. der 23 Jahre alten Sophie N. nach. Dann überraschte er die junge Frau in ihrer Wohnung in Hannovers Südstadt und stach zu. Zu seinem Beweggründen schwieg er, doch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts fand klare Worte zum Motiv des introvertierten Mannes.

Hannover. Der Mord in Hannovers Südstadt am 10. Januar 2020 erschütterte die Menschen in der ganzen Stadt: Die 23-jährige Sophie N. wurde im Badezimmer ihrer Wohnung in der Meterstraße erstochen.

Der Täter, Patrick S. (damals 34) aus Dessau, war ein Bekannter des Opfers. Er hatte sich nach dem Mord der Polizei in seiner Heimatstadt gestellt. Was ihn zu dem Mord bewegte, sagte er nicht. Als er sich der Polizei stellte, sagt er, dass er eine „komische Beziehung“ zu dem Mordopfer gehabt habe. Auch an den 25 Verhandlungstagen vor Gericht äußerte er sich nie zu seinem Motiv.

Patrick S. erhält die Höchststrafe

Nur gegenüber dem forensischen Psychiater erzählte er, dass er seine Bekannte zur Rede stellen wollte. Warum er das vermummt, mit Reizgas, Messer und Elektro-Schocker tun wollte – auf diese Frage gibt es bis heute keine Antwort. Patrick S. wurde im Februar 2021 zur härtesten Strafe, die das deutsche Gesetz kennt, verurteilt. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Der bis dahin nicht vorbestrafte Mann kann also nicht nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung stellen. Erfahrungsgemäß hat er frühestens nach 25 Jahren eine Chance, wieder freizukommen.

Der Vorsitzende Richter Stefan Joseph ging in der Urteilsbegründung auf den detailliert geplanten Mord ein. „Was Sie getan haben, war verstörend, aber nicht krank. Das war geplant“, sagte Richter Joseph. „Und am Ende Ihres Plans stand der Tod von Sophie.“ Als Motiv wertete die Kammer „Rache“, weil Sophie den introvertierten Mann zurückgewiesen habe.

Die Leiche der jungen Sophie N. wird zur Obduktion in die MHH gebracht. © Quelle: Christian Elsner

Die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer förderte eine schier unglaubliche Geschichte zu Tage. Patrick S. hatte Sophie zwei Jahre lang gestalkt, mit allerlei technischem Know-how. Er versteckte GPS-Tracker unter ihrem Auto, legte Fake-Accounts der jungen Frau mit verunglimpfenden Inhalten an und verfolgte virtuell jeden ihrer Schritte.

Sophie N. und Patrick S. hatten sich 2017 in Dessau kennengelernt, wo beide in einem Modegeschäft arbeiteten. S. soll zunächst versucht haben, die Zuneigung der jungen Frau zu gewinnen – penetrant, aber vergeblich. Damals war S. Langzeitstudent und wohnte bei seinen Eltern.

Gericht: Angeklagter verhielt sich manipulativ

In der monatelangen Beweisaufnahme am Landgericht Hannover wurde deutlich, wie manipulativ, übergriffig und hinterhältig er sich gegenüber Frauen verhalten hatte. In seinem Zimmer wurden Fotoaufnahmen von Kommilitoninnen gefunden, die er gegen deren Willen in seinen Besitz gebracht hatte. Zudem soll er die Tagebucheinträge einer Ex-Freundin gespeichert und Zugang zu ihren Daten gehabt haben.

Auch fanden Ermittler eine Sammlung von Pornovideos. „Ihr Verhalten gegenüber Frauen und Sophie lässt einen fassungslos zurück“, sagte der Richter zu Patrick S. Gegenüber Sophie, die ihn nur als Kollegen wahrgenommen habe, entwickelte S. obsessive Muster.

Die junge Frau wusste nicht, wer sie stalkte. Ihre Anzeigen bei der Polizei führten zu keinem Ergebnis. Ihre Mutter erhob im Prozess gegen Patrick S. schwere Vorwürfe wegen der vermeintlichen Untätigkeit der Polizei.

Tatort Hannover-Südstadt: Polizisten betreten das Haus, in dem der Mord geschehen ist. © Quelle: Christian Elsner

Der Umzug von Sophie N. Anfang 2019 nach Hannover sollte auch ein Entkommen vor dem Stalker und ein Neuanfang sein. Für Sophie N. war Hannover nur ein Zwischenstopp. Anfang 2020 wollte sie einen Job als Flugbegleiterin in Wien antreten. Als Sophie am Wochenende um den 10. Januar mit Freundinnen ihren Abschied aus Hannover feierte, fuhr S. in die Landeshauptstadt und stieg über den Balkon in die Wohnung ein. Einen Tag lang versteckte er sich in der Wohnung, bis Sophie N. nach Hause kam.