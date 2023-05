﻿Der Fall Christine S.: Warum eine Frau zwei kleine Kinder ermordet

Hannover. Sie ist mit einem Hammer bewaffnet. Sie klingelt, die damals 27-jährige Emma J. öffnet die Tür. Christine S. drängt sich in den Hausflur, schlägt sofort auf die junge Mutter ein. Es ist kurz nach 19 Uhr. Die Täterin geht weiter ins Wohnzimmer, wo Max (3) und Saga (1) sich gerade eine Kindersendung anschauen. Sie sollen gleich ins Bett. Die Frau schlägt bis zu 15-mal auf die beiden Kleinkinder ein – sie sterben später auf dem Weg in die Klinik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist der 17. März 2008, ein Montag, als das Grauen über die schwedische Kleinstadt Arboga rund 150 Kilometer westlich von Stockholm hereinbricht. Christine S. kommt aus Hannover. Die Richter sagen in ihrem Urteil, sie sei „besessen gewesen von ihrem ehemaligen Geliebten“. Sie wollte ihn bestrafen.

Verliebt auf Kreta

Rückblende, Juni 2006: Die lebenslustige Christine S. studiert in Göttingen, sie ist Fan von Hannover 96, und sie reist gerne. Auf Kreta lernt sie den Schweden Torgny H. kennen und verliebt sich offenbar sofort in ihn. Es kommt zu einer Fernbeziehung, die der Mann im Januar 2007 beendet. Freunde der Frau berichten, dass sie sehr darunter leidet. Und es wird noch schlimmer, als sie erfährt, dass ihr Ex eine neue Liebe hat, Emma J. Christine trauert nicht nur – sie zieht nach Stockholm in seine Nähe, schreibt sich dort in die Uni ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tatort: In diesem Haus in Arboga lebte die Familie. © Quelle: Rainer Dröse

Freunde von Torgny H. berichten, die 31-Jährige soll ihren Ex bedrängt haben. Sie soll Kurznachrichten sowie Liebesgedichte im Internet geschrieben haben. Und sie will sich umbringen. Sie sitzt in einem geliehenen Kleinwagen, sie hat eine Überdosis Beruhigungsmittel genommen und wartet auf den Mann, den sie liebte. Der sie retten würde, so erzählt sie es später vor Gericht. Er kommt tatsächlich. Aber er verhält sich ganz anders, als sie es erwartet hat. Keine Umarmung, kein Wort des Trostes, kein „Es wird alles wieder gut“. Stattdessen bleibt er bleich, stumm, abweisend. Als er seine Stimme wiederfindet, fragt er, ob sie ihn habe reinlegen wollen. Später wird Torgny H. ihr schreiben, dass dies das Schlimmste gewesen sei, was ihm je jemand angetan habe. So berichtet es Christine S.

Selbstmordversuch im Krankenhaus

Auch im Oktober 2007 will sie sich töten. Dies sei ein „ernsthafter Selbstmordversuch“ gewesen, sagt sie aus. Auf der Toilette eines Stockholmer Krankenhauses schneidet sie sich mit einer Rasierklinge in den Arm. Warum in einem Krankenhaus? Darauf antwortet sie nicht.

Im März dann die Wahnsinnstat. Torgny findet Kinder und Ehefrau, als er Stunden später von der Arbeit kommt. Er wählt den Notruf, sagt: „Sie haben Löcher in der Stirn.“ Für die Kinder kommt die Hilfe zu spät, seine Frau überlebt schwer verletzt. Dann ist der Mann zunächst der Hauptverdächtige – bis sein Alibi bestätigt ist. Nun konzentrieren sich die Ermittler ganz auf Christine S.

Gedenken an die Kinder: Der Friedhof in Arboga. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die reist einen Tag nach der Tat ab, nach Hannover. Sie besucht ihre in der Südstadt lebende Mutter. Von ihr erfährt sie, dass nach ihr gefahndet wird. An der Christuskirche (Nordstadt) stellt sich Christine S. schließlich der Polizei: „Ich habe gehört, dass Sie mich suchen.“ Sie wird festgenommen, bestreitet aber, die Tat begangen zu haben. Sie kommt in Haft, ist Tage später wieder frei. Grund ist eine Panne der schwedischen Justiz – die hat einen internationalen Haftbefehl ohne rechtliche Grundlage erlassen. Zwei Wochen später wird Christine S. wieder festgenommen und nach Schweden ausgeliefert. In dieser Zeit streifen zahlreiche Reporter aus Schweden durch die Straßen der Südstadt, um Informationen über die junge Deutsche zu sammeln.

Sie beteuert ihre Unschuld

In der Gerichtsverhandlung beteuert die Frau weiter ihre Unschuld, gibt aber häufig ein schlechtes Bild ab durch ihre zum Teil wirren Aussagen, die sich auch mal widersprechen. Das Gericht ist von der Schuld Christine S.’ überzeugt, obwohl es keinen eindeutigen Beweis gibt. Aber die Beweiskette sei so stark gewesen, außerdem gebe es keinen Spielraum für einen anderen Täter, heißt es im Urteil. „Die Kinder und Emma standen ihr im Weg, um ein Leben mit Torgny zu führen“, so die Begründung für das Urteil: lebenslange Haft.

Gut bewacht: Das Gerichtsgebäude, in dem der Prozess stattfand. © Quelle: Rainer Dröse

Matthias Waldraff, Anwalt aus Hannover, sieht die Beweiskette als nicht so dicht an. Er vertritt Christine S. seit 2009. Die wird im Jahr 2012 nach Deutschland in die JVA Vechta gebracht, verbüßt seitdem dort ihre Strafe. „Zusammen mit namhaften schwedischen Kollegen haben wir einen Wiederaufnahmeantrag eingereicht“, erzählt Waldraff.

Abdrücke können nicht zugeordnet werden

Da wäre zum Beispiel der Schuhabdruck, den die Polizei Christine S. zugeordnet hat, weil sie Schuhe besitze, die zu dieser Sohle passen. „Die Verteidigung hat aber 20 Paare angegeben, die zur der Sohle gepasst haben, aber das wurde nicht berücksichtigt“, so der Jurist. „Und es gab noch mehrere Abdrücke, die nicht zugeordnet werden konnten, das hat die Polizei bestätigt, die Missstände aber nicht aufgeklärt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick in den Verhandlungssaal: Hier fand der Prozess statt. © Quelle: Rainer Dröse

Außerdem gebe es Blutspuren an der Kleidung Emmas, die weder zu der Familie noch zu Christine S. gehörten. Die Polizei stützte sich zudem darauf, dass Christines Handy in Aborga registriert wurde. Ein Überwachungsbild einer Kamera am Bahnhof soll außerdem belegen, dass sie in der Stadt war. Zu sehen ist allerdings nur eine dunkel gekleidete Person, ein Gesicht ist nicht zu erkennen. „Dann gab es noch einen Schöffen, der angesichts der medialen Präsenz gesagt hat, dass er niemals geglaubt hatte, dass sie unschuldig ist. Ein klarer Verstoß gegen die Neutralitätspflicht“, so Waldraff. Auch die Tatwaffe wurde nie gefunden.

Die Chancen schwinden

Nur: Erfolg hatten die Juristen in Schweden nicht. „Da schwinden die Chancen natürlich. Das Gericht müsste sich auch über die emotionalen Aspekte, die dieser Fall in Schweden immer noch hat, hinwegsetzen.“ Schlechte Aussichten also für Christine S., die mittlerweile seit mehr als 15 Jahren in Haft sitzt.

HAZ