﻿Spitzname „Die Tüte“: War es Mord aus Rache?

Tödliche Schüsse in Hemmingen und Bemerode

Ein Kopfschuss – und der türkische Geschäftsmann Ertugrul Y. ist sofort tot. Zwei Männer hatten ihm an einem Morgen im Jahr 2003 in dessen Villa in Hemmingen-Westerfeld aufgelauert. Kurz darauf wird ein Kurde auf offener Straße in Bemerode erschossen. Die Taten stellen die Polizisten bis heute vor ein Rätsel.

