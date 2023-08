Handball-Verlosung

Gewinnen Sie Tickets für das Recken-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen

Hannovers Handball-Recken sind mit einem Sieg in Erlangen erfolgreich in die neue Saison gestartet: Das macht Lust auf mehr. Sie können beim Bundesliga-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 10. September dabei sein – wir verlosen 5 x 2 Karten.