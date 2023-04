﻿Tümpeltown am Südschnellweg: Waldbesetzer werden wieder aktiv

Wochenlang wirkte das Waldbesetzungsdorf am Südschnellweg in Hannover wie verlassen – trotz mehrfacher Besuche war niemand anzutreffen. Jetzt aber ist Leben zurückgekehrt: Am Wochenende gab es ein gut besuchtes Trainingscamp zum Baumklettern.

Kletter-Sicherheitsübung im Tümpeltown: In dem besetzen Waldstück am Südschnellweg in Hannover trainieren Aktivisten Interessierte darin, wie man sich mit Seilzeug in den Bäumen bewegt.

Hannover. Das kleine Baumbesetzungsdorf am Südschnellweg bei Döhren wirkte wochenlang verwaist, doch jetzt kehrt allmählich wieder Leben ein. „Wir waren nie ganz weg“, sagt ein Besetzer zwar. Bei drei Besuchen dieser Redaktion in dem kleinen Waldstück aber war im Februar und März niemand anzutreffen. Am Wochenende nun herrschte wieder Hochbetrieb. Die Organisation Ende Gelände hatte einen Trainingsworkshop fürs Baumklettern angeboten.

Tümpeltown: Schonfrist bis Herbst

Das Baumhausdorf, nach einem benachbarten Minigewässer Tümpeltown genannt, war anlässlich des Südschnellwegausbaus eingerichtet worden und sollte als Barriere gegen die Rodungen dienen. Sein erstes Ziel hat es erreicht: Das Land hat den Rodungsbereich im vergangenen Winter zunächst etwas reduziert und das Dorf verschont. Allerdings gibt es wohl nur eine Schonfrist bis zum Herbst. Dann werden voraussichtlich weitere Rodungen drohen. Die Verhandlungen laufen noch.

Im Oktober hatten einige Aktivisten von Ende Gelände das Baumdorf aus Baustellenabfällen und Holzresten eingerichtet. Es ist inzwischen auf fünf Baumhäuser – teils winterfest dank Thermopanefenstern – sowie einige Zelte am Boden angewachsen. Neuerdings gehört auch ein kleiner Schwimmsteg am Tümpel dazu sowie am Eingang, wo große Äste zu einer Barriere aufgeschichtet sind, sogar ein Briefkasten. Letzterer dürfte aber eher als augenzwinkernder Hinweis gemeint sein, dass man bleiben will.

„Wir halten Stellung“

„Wir halten hier die Stellung bis zur kommenden Rodungssaison“, sagt ein Campbewohner, der sich Belgrad nennt. Im Winter sei nur eine Notbesetzung vor Ort gewesen, zudem habe man andere Protestcamps besucht und unterstützt. Aktuell drohe dem Camp ohnehin keine Räumungsgefahr, teilte eine Sprecherin mit. Den Sommer über und bis Oktober sind Fällungen aus Naturschutzgründen verboten – dann will sich das Protestcamp den Arbeiten zur Verbreiterung des Schnellwegs erneut entgegenstellen. So lange gelte es, „den Freiraum zu erhalten“, sagt Belgrad.

Wirkte wie verlassen: Über Wochen hinweg war im sogenannten Tümpeltown, dem Waldbesetzerdorf am Südschnellweg in Hannover, kaum jemand anzutreffen. © Quelle: Conrad von Meding

Und eben auch, zusätzliche Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Beim Klettersicherheitsworkshop am Wochenende haben sich gut ein Dutzend Interessierte darin unterweisen lassen, wie man sich in den Bäumen bewegt. „Die Seile sichern euer Leben“, drängte ein Aktivist, als er den Zuschauerinnen und Zuschauern erklärte, wie man beim Klettern mit Karabinern und Sicherungsseilen umzugehen hat.

Kletterwege in schwindelerregenden Höhen

Das Camp ist hochprofessionell mit Seilzeug und Klettergurten ausgestattet. Kletterwege führen in teils schwindelerregenden Höhen durch die Bäume von Plattform zu Plattform, Leitern können von der jeweils untersten Plattform hochgezogen werden. Bisher aber gibt es vor allem verbale Angriffe und Unrat-Würfe vom Schnellweg.

Wieder regelmäßig in der Masch: Das Bündnis Leinemasch bleibt hat seinen Infostand wieder an den Sonntagen aufgebaut, zudem gibt es an allen geraden Sonntagen im Monat Info-Spaziergänge durch das Rodungsgebiet am Südschnellweg. © Quelle: Conrad von Meding

„Wir werden weiterhin lautstark aus vorbeifahrenden Autos beleidigt und beschimpft“, sagt Belgrad. Zudem werde häufig mit benutzten Einmal-Kaffeebechern und ähnlichen Müll nach dem Camp geworfen. Am Fuß der Schnellwegböschung liegt daher einiger Abfall. In Kürze solle es eine Aufräumaktion geben, sagt Belgrad. „Das ist leider immer wieder nötig.“

Leinemasch bleibt hat wieder Infostand

Derweil hat auch das Bündnis Leinemasch bleibt seine Aktivitäten wieder aufgenommen. Immer an graden Sonntagen im Monat gibt es am frühen Mittag Spaziergänge entlang dem Schnellweg. Und seit Winterende ist auch wieder regelmäßig sonntags der Infostand zwischen der sogenannten Blauen Fußgängerbrücke und dem Dreiecksteich aufgebaut. Dort informieren Mitglieder des Bündnisses vorbeikommende Spaziergängerinnen und Spaziergänger über das Großprojekt – und ihre Kritik daran.

Der Schnellweg muss wegen seiner weitgehend baufälligen Brücken erneuert werden. In Döhren werden künftig Schützenallee und Hildesheimer Straße von einem Tunnel unterquert. Protest gibt es, weil der Bund den weiteren Verlauf der Strecke bis Hemmingen/Ricklingen breiter ausbauen lässt, um mehr Verkehr zu ermöglichen und moderne Sicherheitsanforderungen umzusetzen. Dafür ist das Baurecht bereits erteilt.

Dreistöckiges Baustellenbüro: Zwischen Südschnellweg und Güterumgehungsbahn wird in Döhren an der Schützenallee das Containerdorf für die Baustellensteuerung errichtet. Es wird über Jahre hinweg stehen. © Quelle: Conrad von Meding

Klimabündnis hat Runden Tisch verlassen

Wegen des Protests und weil die Aktivisten sich darauf berufen, dass die Flächenversiegelung den beschlossenen Klimazielen zuwiderlaufe, hatte Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) einen Runden Tisch einberufen, um über mögliche Änderungen an den Ausbauplänen zu beratschlagen. Das Gremium hat zwar noch kein Ergebnis – doch das Klimabündnis hat die Runde bereits verlassen, weil es keine Fortschritte sieht.