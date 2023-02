﻿Türkei-Erdbeben: So kamen die Wellen in Niedersachsen an

Wenn die Erde bebt, registrieren das viele Messstellen. Auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover hat das Beben in der Türkei und Syrien dokumentiert. Mit unfassbar empfindlichen Messgeräten. Die Wellen waren unterschiedlich stark und schnell – woran das liegt und worauf es ankommt, lesen Sie hier.

Das Erdbeben in der Türkei war auch in Deutschland zu spüren: Der Graph oben stammt von einer Messstation im Schwarzwald.

Hannover. Das Erdbeben vom Montagmorgen in der Türkei und in Syrien wurde weltweit registriert – auch der Seismograph im Harz zeichnete den Verlauf auf.

Als um 2.17 Uhr (Ortszeit, hier 4.17 Uhr) in der späten Nacht die Erde bebte, lief die so ausgelöste Schockwelle um die Welt. Ihre Geschwindigkeit betrug laut Gernot Hartmann vom Erdbebendienst der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover etwa acht Kilometer pro Sekunde. Und daher registrierte der Seismograph in Clausthal-Zellerfeld in 2660 Kilometern Entfernung zum Bebenherd fünf Minuten und elf Sekunden später die erste, schnellste Welle.

Messung länger als das Beben

Es folgten weitere Wellen, mit höherem Ausschlag, teils halb so schnell unterwegs, sodass das Erdbeben sich als eines der Stärke 7,8 herausstellte. Da die ausgelösten Wellen einen langen Weg bis in den Harz hatten und das Vorwärtskommen auch von der Zusammensetzung der durchlaufenden Bodenschichten abhängt, zeichnete das empfindliche Messegerät über gut 20 Minuten lang auf – während die Erde vor Ort vielleicht eine Minute bebte.

Unvorstellbar kleine Bewegungen messbar

Laut Hartmann sind die Seismographen so empfindlich, dass sie an Orten mit möglichst ruhigen Bodenverhältnissen aufgestellt werden – nicht zu viel Verkehr, wenig Bautätigkeit und keine Schwerindustrie sind von Vorteil. „Moderne Seismometer sind hochsensitiv. Sie registrieren Bodenbewegungen im Bereich von Nanometer pro Sekunde“, erklärt der Geophysiker. Also wenn sich „der Boden“ innerhalb einer Sekunde um den milliardsten Teil eines Meters (0,000000001 Meter) bewegt, ist das feststellbar. Ein durchschnittliches menschliches Kopfhaar ist etwa 700.000 Nanometer „dick“.

Und so kann es sein, dass eine typische Sprengung mit 200 bis 300 Kilogramm Sprengstoff in einem 300 Kilometer entfernten Steinbruch als ein seismisches Ereignis der Stärke 1,5 bis 2,0 registriert wird.