﻿Hannovers OB Onay: Türkei entscheidet über „die Zukunft von Freiheit und Demokratie“

Hannover. In der Türkei steht noch immer nicht fest, wer das Land in die Zukunft führt. Der amtierende Präsident Recep Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu müssen sich am Sonntag, 28. Mai, einer Stichwahl stellen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der selbst türkische Wurzeln hat, wünscht sich bis zu dem Termin einen fairen Wahlkampf. „Die Türkei hat eine schicksalhafte Wahl vor sich, entscheiden die Türkinnen und Türken doch über nicht weniger als die Zukunft von Freiheit und Demokratie“, sagt Onay.

Die in Deutschland lebenden Türken haben bis Mittwoch, 24. Mai, die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. In Hannover hat die Stadt ein Wahllokal auf dem Messegelände in Halle 18 eingerichtet.

Onay ging nicht zur Wahlurne, trotz doppelter Staatsbürgerschaft

Hannovers Oberbürgermeister hat sich nach eigenen Angaben bereits am ersten Wahlgang nicht beteiligt, obwohl er die doppelte Staatsbürgerschaft innehat und daher das Recht dazu hätte. Warum er darauf verzichtet, lässt er im Dunkeln. Das sei eine persönliche Sache, teilt ein Stadtsprecher auf Nachfrage mit.

Onays Eltern sind aus der Türkei eingewandert, geboren und aufgewachsen ist Onay in Deutschland. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte Onay einmal, dass beide Kulturen prägend für sein Selbstbild seien.

Solidarität mit Istanbuls Bürgermeister

Klar ist dennoch, für welche Seite der türkischen Politik Onays Herz schlägt. Ende vergangenen Jahres reiste Onay nach Istanbul zu einem Treffen europäischer Stadtoberhäupter. Dabei ging es um die Bedeutung von Kommunen für die Demokratie. Die Versammlung war auch ein Zeichen der Unterstützung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, den ein türkisches Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt hatte – wegen angeblicher Beamtenbeleidigung. Imamoglu gehört der Oppositionspartei CHP an und ist ein scharfer Kritiker Erdogans. „Gemeinsam mit anderen großen Städten hat Hannover Solidarität gezeigt“, sagte Onay nach dem Besuch.

