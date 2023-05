﻿ Etwa 250 Erdogan-Anhänger versammeln sich am Steintor

Nach der Türkei-Wahl am Sonntag haben etwa 250 Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zunächst am Steintorplatz zusammengekommen, um zu feiern. Schließlich trafen aber kleine Gruppen aus dem kurdischen Lager auf die Feiernden. Die Polizei versucht, die Lage zu deeskalieren.

Hannover. Etwa 250 Menschen haben am Sonntagabend zunächst friedlich nach der Türkeiwahl auf dem Steintorplatz gefeiert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich bereits vor Ende der Stimmauszählung in der Türkei zum Wahlsieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Das wurde mittlerweile auch bestätigt. Doch bereits zuvor zogen die Anhängerinnen und Anhänger aus Hannover auf die Straßen. Der Verkehr staute sich in der Stadtmitte.