Die Türkei-Wahl 2023 gilt als Schicksalswahl. Viele Türken nehmen sie deshalb auch in Deutschland sehr ernst. Das merkt man auch im Kongresszentrum in Hannover auf dem Messegelände.

Hannover. „Seçim Alani“ steht über den Eingängen des Kongresszentrums auf dem hannoverschen Messegelände – Wahlbereich auf Türkisch. Seit Donnerstag sind bundesweit 1,5 Millionen in Deutschland lebende Türken aufgerufen, ihre Stimme für die türkische Präsidentschaftswahl abzugeben. Das gilt für insgesamt 3,4 Millionen Türken, die außerhalb der Türkei leben. Aber nirgendwo leben mehr türkische Staatsbürger als in Deutschland. Dort wird erst am 14. Mai gewählt.