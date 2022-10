﻿Türkische Angriffe im Nordirak: Kurden besetzen Grünen-Büro in Hannover

Mehrere Protestler haben am Freitag das Regionsbüro der Grünen in Hannover besetzt. Sie hängten ein Transparent auf, um auf die türkischen Angriffe auf kurdische Gebiete im Irak und in Syrien aufmerksam zu machen. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an.

Banner gehisst: Vier Personen verschafften sich am Freitag Zutritt zum Grünen-Büro in der City.

Hannover. Kurdische Aktivistinnen und Aktivisten haben am Freitag kurzzeitig das Büro der Grünen-Regionsverbands Hannover besetzt. Mit der Maßnahme wollten die Mitglieder von „Women defend Rojava“ und „Defend Kurdistan“ Druck auf die Partei ausüben, da diese aus Sicht der Besetzer zu den türkischen Angriffen im Nordirak und in Nordostsyrien schweigt. Die Polizei erschien mit einer Hundertschaft am Senior-Blumenberg-Gang, daraufhin zogen die Protestler sich schnell wieder zurück.

Die Besetzung begann gegen 11 Uhr. „Von der aktuellen Bundesregierung gibt es, anders als beim ebenfalls zu verurteilenden Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, keine Stellungsnahmen“, sagte Andrea Zielinsky, die als Sprecherin der Demonstrierenden auftrat. Es vergehe kaum ein Tag, „an dem wir nicht von Bombardierungen auf zivile Siedlungsgebiete, Drohnenangriffe auf Repräsentanten der Selbstverwaltung in Nordostsyrien, Menschenrechtsverletzungen oder Giftgaseinsätzen hören“.

Kein Zutritt: Die Polizei sicherte den Eingang zum Grünen-Büro nach beenderter Besetzung ab. © Quelle: Frank Tunnat

Als Zeichen des Protests verschafften sich einzelne Teilnehmer Zutritt zum Grünen-Büro und hissten aus dem Dachgeschoss ein Banner, um auf die Situation in Kurdistan aufmerksam zu machen. Nach eigenen Angaben wollten sie die Besetzung eigentlich so lange aufrecht erhalten, bis es einen Austausch mit den Bundestagsabgeordneten der Region gebe. Doch die Wirklichkeit sah anders aus: Laut Polizeisprecher Marcus Schmieder verließen die vier Personen das Büro „nach Aufforderung sofort wieder friedlich“.

Spontaner Protest: Rund 60 Demonstranten machten an der Leinstraße auf den Krieg in Kurdistan aufmerksam. © Quelle: Frank Tunnat

In der Folge protestierten aber etwa 60 Personen an der Marktstraße/Ecke Leinstraße. Die Polizei sperrte den Senior-Blumenberg-Gang ab. Laut Zielinsky wurden die Grünen bewusst gewählt: Die Protestler kritisierten vor allem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), weil auch unter der Ampel-Regierung „die deutsch-türkischen Beziehungen trotz Erdoğans Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vertieft werden“. Zielinsky: „Das Schweigen der Grünen drückt eine Unterstützung der aktuellen Angriffe auf Kurdistan aus.“ In der Mittagszeit endete die Demo.